۴۰۰۰ لیتر الکل احتکار شده در گلستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه نینوا طی اطلاعیه‌ای از کشف الکل و مواد ضدعفونی کننده احتکاری در استان خبرداد.

در این اطلاعیه آنده است: سازمان اطلاعات سپاه نینوا استان گلستان چهار هزار لیتر الکل و مواد ضدعفونی کننده احتکار شده را کشف و ضبط کرد.

روز گذشته پاسداران گمنام سازمان اطلاعات سپاه نینوا طی رصد و اشراف اطلاعاتی، موفق به کشف و ضبط مقدار چهار هزار لیتر الکل و مواد ضدعفونی کننده شدند.

این مواد به صورت غیرمجاز انبار شده و خارج از شبکه توزیع دانشگاه علوم پزشکی استان در حال فروش به دلالان بود که شناسایی شد.

این اقدام سازمان اطلاعات سپاه نینوا در شهرستان گرگان با هماهنگی دادستان مرکز استان انجام شد و مواد احتکار شده بعد از ضبط تحویل دانشگاه علوم پزشکی گلستان شد.

سازمان اطلاعات سپاه در راستای رسالت پاسداری از انقلاب اسلامی ذره‌ای درنگ نکرده و قطعاً با اشخاصی که در این شرایط اقتصادی دست به احتکار می‌زنند با قاطعیت برخورد خواهد کرد.