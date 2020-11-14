«شب و نازی، من و تب» آمادگی اجرا دارد/ بازگشت به خویشتن

صدرالدین زاهد بازیگر، کارگردان و مدرس تئاتر درباره فعالیتهای اخیرش در این حوزه به خبرنگار مهر گفت: طرحها و ایدههای بسیاری برای اجرا مد نظر دارم اما بحران کرونا مانع از عملی شدن آنها میشود اما اگر شرایط و امکانات فراهم شود علاقهمند هستم که اثری را به صحنه ببرم. معتقدم این روزها با رعایت دستورالعملهای بهداشتی و رعایت فاصله گذاری امکان اجرا در فضای باز وجود دارد به عنوان نمونه پارک زعفرانیه مکان مناسبی برای اجرای تئاتر با تماشاگر محدود و رعایت فاصله مناسب است.
وی ادامه داد: نمایشنامهای بر اساس شعر بلند زنده یاد حسین پناهی با عنوان «شب و نازی، من و تب» نوشتهام و آن را با قصههای و ضربالمثلهای ایرانی و اشعار حافظ و خیام درآمیختهام. این اثر نمایشی پیش از این در آلمان و پاریس اجرا شده و قابلیت روی صحنه رفته در همین شرایط را هم دارد.
زاهد درباره ویژگیهای این اثر نمایشی توضیح داد: این نمایش اثری موزیکال به حساب میآید و تنها ۲ بازیگر دارد که چند موزیسین نیز به صورت زنده آنها را همراهی میکنند. نمایش فضایی عاشقانه دارد و بازگشت به خویشتن را تداعی میکند. شخصیت حسین پناهی نیز در اثر مستتر است اما نمایش مستقیماً درباره او نیست.
وی در پایان درباره اجرای نمایش «افسانه ببر» بیان کرد: نمایش «افسانه ببر» سه سال قبل ۲ اجرا در جشنواره تئاتر فجر و سپس چند اجرای محدود در پردیس تئاتر شهرزاد داشته است اما دیگر نتوانست به صحنه برود. من آمادگی این را دارم که این اثر نمایشی را هم به صحنه ببرم. این نمایش بر اساس نمایشنامه داریو فو و با تلفیق تکنیکهای نمایش ایرانی همچون نقالی و سخنوری و افسانه گویی برای اجرا تنظیم شده است.
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