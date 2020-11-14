سیره ابوذری اصحاب رسانه کجاست؟

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- محمددیلم کتولی*: هر سال، با دیدن فراخوان «جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان گلستان»، به وجد آمده و ناخودآگاه قلم به چرخش در می‌آید تا آنچه در طول سال از اصحاب رسانه دیدم، شنیدم و خواندم را مرور کرده و تلاش زیادی می‌کنم که دچار هیجان نشده و از جانب حق و انصاف خارج نشده و گزافه‌گویی نکنم.

هرسال اولین نقطه تأمل، نام جشنواره است «چرا ابوذر؟» چرا از بین این همه اصحاب پیامبر اسلام (ص) نام مبارک این صحابی بزرگوار انتخاب شد؟ و چرا باید رسانه‌ها ابوذری باشند؟

حال ببینیم ابوذر، این صحابی انقلابی پیامبر که ویژگی منحصر به فردش مبارزه بی امان با فساد بود در زمان خودش و با ابزار رسانه‌ای بسیار محدودش چه کرد؟

به گواهی تاریخ، دوران سیاه حاکمیت اموی، به لحاظ سیاسی و اقتصادی، رواج رشوه و ارتشاء، باج گیری و مالیات مضاعف، برداشت نامشروع از بیت المال، ایل و تبار بازی و سایر روش‌های فساد درون حاکمیت، جزو نادرترین دوره‌های تاریخی است.

با روی کار آمدن خلیفه سوم و باز شدن دست بنی امیه و بنی مروان این فساد گسترش بیشتری یافت و در این میان ابوذر بود و «سیره مبارزه با فساد» که رمز حیات او بود.

ابوذر در شام هم دست از مبارزه علیه فساد مالی برنداشت. او مدام در بین مردم به سخنوری می‌پرداخت و این آیه را می‌خواند: کسانی را که طلا و نقره را گنجینه (و ذخیره و پنهان) می‌سازند، و در راه خدا انفاق نمی‌کنند، به مجازات دردناکی بشارت ده! در آن روز که آن را در آتش جهنم، گرم و سوزان کرده، و با آن صورت‌ها و پهلوها و پشت‌هایشان را داغ می‌کنند، (و به آنها می‌گویند:) این همان چیزی است که برای خود اندوختید! پس بچشید چیزی را که برای خودمی اندوختید! (۳۴ و ۳۵ توبه)

«ابوذر اعتراض را تا جایی ادامه داد که معاویه از ترس وقوع شورش، وی را به مدینه و نزد خلیفه برگرداند، خلیفه هم وی را به ربذه تبعید کرد» (دکتر علی شریعتی، مجموعه آثار، مردی از ربذه).

یک سال از «جشنواره رسانه‌ای ابوذر» سال ۹۸ گذشت. اینکه در آن جشنواره چه گذشت:

_ مدال «رسانه ابوذری» به کدام رسانه رسید؟

_ کدام صاحبان قلم، زبان، تصویر، اینفوگرافی و غیره مستحق جایزه «رسانه ابوذری» شدند؟

_ کدام رسانه‌ها یادشان رفت که باید چه کنند تا به وظیفه و رسالت خویش عمل کرده باشند؟ همان جنبه‌ای است که هر ساله اصرار بر مرورش دارم.

اما پاسخ این سوالات را باید در صفحات روزنامه‌ها، صفحات مجازی سایت‌ها و کانال‌های رسمی رسانه‌های استان گلستان، در پُست های مختلف و متعدد صفحات مجازی خبرنگاران استان و غیره هر جایی که قلمی به عنوان فعالیت رسانه‌ای زده جستجو کرد.

_ آیا رسانه‌های استان گلستان جسارت و شهامت تبیین و تشریح ابعاد فساد اداری و فردی، ارائه آمار و معرفی مصادیق مفاسد اقتصادی را «ابوذروار» داشتند؟

_ آیا رسانه‌ها توانستند مثل ابوذر با صدای رسای خویش به کمک دستگاه قضائی که اتفاقاً به شدت پیگیر برخورد با مفاسد اقتصادی است، بروند؟

_ آیا رسانه‌های استان گلستان، اراده کردند و یا توانستند عناصر فاسد را (اعم از وزیر، وکیل، مکلًی و غیره) را با حفظ شئونات اخلاقی و ادله محکم به دستگاه قضائی معرفی و آرامش روانی را به جامعه بحران زده ناشی از هیجانات کاذب فضای مجازی هدیه کنند؟

_ آیا تکرار «جشنواره رسانه‌ای ابوذر» توانسته «ابوذر آفرین» باشد؟ یا اینکه همان تعداد معدود قلم‌هایی که با اقتدا به سیره ابوذر «به دهان شیر» و «شکار پلنگ» می‌رفتند، با دسیسه، تهدید، تطمیع و ارعاب و… از کار افتاده و فلج و خانه نشین شده اند؟

پاسخ به این سوالات را در «جشنواره رسانه‌ای ابوذر سال ۹۹» خواهیم یافت و نتایج مورد انتظار جشنواره پارسال را در محصولات رسانه‌ای امسال جشنواره خواهیم دید «تا که قبول افتد و چه در نظر آید».

نگاه ویژه جشنواره رسانه‌ای ابوذر سال ۹۹ «محورهای تحول و توسعه‌ای استان گلستان» است و همه می‌دانیم که آنچه آرمان انقلاب اسلامی در بیانات و رهنمودهای امامین انقلاب اسلامی است «توسعه و عدالت» است که در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری نیز به آن تاکید شده است.

«توسعه و تحول مادی و رشد و توسعه بدون عدالت» فسادآفرین است و جامعه را دچار رفاه زدگی و تنبلی خواهد کرد و «عدالت بدون توسعه و رفاه عمومی» تقریباً محال است.

* فعال رسانه‌ای گلستان