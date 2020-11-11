  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۱ آبان ۱۳۹۹، ۱۷:۴۴

با اشاره به رویداد سال ۲۰۱۶؛

ریابکوف: هیچگونه ارتباطی با مدیران کارزار «بایدن» نداشتیم

ریابکوف: هیچگونه ارتباطی با مدیران کارزار «بایدن» نداشتیم

معاون وزیر خارجه روسیه با اشاره به اتهام‌زنی‌ واشنگتن به مسکو در سال ۲۰۱۶، تأکید کرد: هیچگونه ارتباطی با مدیران کارزار «بایدن» نداشتیم؛ در آینده نیز برای چنین کاری برنامه‌ای نخواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد که کشورش با نمایندگان «جو بایدن» نامزد مدعی پیروزی در انتخابات سوم نوامبر ۲۰۲۰ در آمریکا در ارتباط نبوده است.

معاون وزیر امور خارجه روسیه در این خصوص گفت: در بازه‌های زمانی مختلف مربوط وقایع اخیر در آمریکا، هیچگونه ارتباطی با مدیران کارزار «بایدن» نداشتیم.

«سرگئی ریابکوف» در ادامه تأکید کرد: رفتار زننده مسئولان در واشنگتن را که اخلاقیات و عقل سلیم را نادیده گرفته و شروع به اتهام زنی کردند را از یاد نبرده‌ایم. این بار برای خودمان استثنا قائل شدیم و از انجام وظایف مربوط به برقراری ارتباط اجتناب کردیم. متقابلاً در آینده نیز برای انجام چنین کاری برنامه‌ای نخواهیم داشت.

گفتنی است، اشاره معاون وزیر امور خارجه روسیه به انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا و ادعای دموکرات‌ها پیرامون دخالت روسیه در آن به نفع ترامپ است؛ ادعایی که به دلیل عدم وجود شواهد کافی، به جایی نرسید.

کد مطلب 5069400

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه