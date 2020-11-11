ریابکوف: هیچگونه ارتباطی با مدیران کارزار «بایدن» نداشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد که کشورش با نمایندگان «جو بایدن» نامزد مدعی پیروزی در انتخابات سوم نوامبر ۲۰۲۰ در آمریکا در ارتباط نبوده است.

معاون وزیر امور خارجه روسیه در این خصوص گفت: در بازه‌های زمانی مختلف مربوط وقایع اخیر در آمریکا، هیچگونه ارتباطی با مدیران کارزار «بایدن» نداشتیم.

«سرگئی ریابکوف» در ادامه تأکید کرد: رفتار زننده مسئولان در واشنگتن را که اخلاقیات و عقل سلیم را نادیده گرفته و شروع به اتهام زنی کردند را از یاد نبرده‌ایم. این بار برای خودمان استثنا قائل شدیم و از انجام وظایف مربوط به برقراری ارتباط اجتناب کردیم. متقابلاً در آینده نیز برای انجام چنین کاری برنامه‌ای نخواهیم داشت.

گفتنی است، اشاره معاون وزیر امور خارجه روسیه به انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا و ادعای دموکرات‌ها پیرامون دخالت روسیه در آن به نفع ترامپ است؛ ادعایی که به دلیل عدم وجود شواهد کافی، به جایی نرسید.