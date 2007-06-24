به گزارش خبرگزاری مهر، لایحه «اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور» که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیئت وزیران به تصویب رسیده از سوی رئیس جمهوری جهت طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلام شد.

در مقدمه توجیحی این لایحه آمده است:با توجه به ماده (1) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور مصوب 1343 مبنی بر تشکیل هیئت حمایت از صنایع و با عنایت به تفکیک وظایف وزارت صنایع و معادن و وزارت امور اقتصایو دارایی و انتقال وظایف مندرج در ماده (1) قانون مذکور به وزارت صنایع و معادن و عدم حضور نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیئت مزبور و با عنایت به نقش و مسوولیت خطیر وزارتخانه یاد شده در رفع مشکلات صنایع مشمول و به منظور رفع نارساییها و مشکلات موجود در جهت حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور و ساماندهی اعضای هیئت مذکور، این لایحه را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می نماید.

بر اساس ماده واحده این لایحه ترکیب اشخاص «هیئت حمایت از صنایع» موضوع ماده (1) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور شامل نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی،وزارت صنایع و معادن،وزارت کار و امور اجتماعی،وزارت رفاه و تأمین اجتماعی،سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن می باشد.

