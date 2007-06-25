ابوالقاسم مختاری در گفتگو با خبرنگار مهردرخصوص مطرح کردن خط بقا، افزود: خط فقر اصطلاحی است که در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد و خط بقا تعریف جدیدی است که مطرح شده و معنی آن نیز این است که فقط انسانها حیات داشته باشند .

وی خاطر نشان کرد : درهر کشوری براساس میزان درآمد خط فقر تعیین می شود و درکشور ما نیز باید خط فقر تعیین شود .

وی اظهار داشت : براساس تعاریفی که در کشور ما وجود دارد یک تا یک و نیم میلیون نفر زیر خط فقر مطلق قرار دارند و اینها افرادی هستند که زندگیشان درمخاطره است و همچنین 10 تا 12 میلیون نفر از افراد جامعه نیز زیر خط فقر نسبی بوده بطوریکه از نظر رفاه اجتماعی ، مسکن ، پوشاک ، آموزش و ... دچارمشکل هستند .

وی گفت: شاید درنهایت مفهوم خط فقر مطلق و خط بقا یکی باشد اما براساس قانون اساسی باید به نیازهای دیگر افراد علاوه بر تغذیه ای نیزتوجه شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : همچنین دولت و وزارت رفاه باید شرایطی را فراهم و اقداماتی انجام دهند تا افرادی که دچار مشکلات تغذیه ای ، کمبود ویتامین ، پروتئین و برخی بیماریهای ناشی از سوء تغذیه و واگیر دار هستند ، وجود نداشته باشد البته دراین میان نباید نیازهای افراد زیر خط فقر نسبی نادیده گرفته شود.

مختاری افزود: در حال حاضر بیش از 4 میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند و مستمری دریافت می کنند همچنین 300 هزار خانوار نیازمند نیز پشت نوبت دریافت خدمات هستند به همین دلیل می توان گفت تمامی این افراد قطعا فقیر هستند و شرایط مطلوب نیست.

وی گفت: براساس استاندارد ها داشتن درآمد کمتر از یک دلار در روز فقر مطلق عنوان می شود البته در شرایط فعلی ، دارا بودن 2 دلار درآمد روزانه و 60 هزار تومان ماهانه نیز فقیر محسوب می شوند.

وی تصریح کرد : مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی درصورتیکه فقط مستمری دریافت کنند حتی نمی توانند نان خشک بخورند و زندگی کنند بنابراین باید شغلی دیگر نیز مانند کشاورزی و .... داشته باشند و شاید بتوان گفت که خط بقا شامل این افراد می شود .