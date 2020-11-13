خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: شیوع ویروس کرونا با خود رنج‌ها و سختی‌های فراوانی به همراه آورد. از دوری دوستان تا درد بیماری و دردناک‌تر از همه داغ عزیزانی که هر روز نیز به تعداد آنان افزوده می‌شود.

اما در کنار این داغ‌های پشت سر هم و اشک‌هایی که بر چهره خشک شده، اتفاقات شیرینی نیز در ایام شیوع کرونا در جامعه ما رقم می‌خورد. اتفاقاتی که از جنس دوستی، همدلی، عشق به همنوع و رأفت است و در این میان گروه‌های جهادی با بهره‌گیری از تجربیات گذشته و توان جوانی بیش از همه در این حوزه درخشیدند.

درخشش گروه‌های جهادی در همدلی با مردم محروم

امروز در جای جای خراسان‌جنوبی می‌توان اثر فعالیت‌های گروه‌های جهادی را دید. جوانانی که با نیت‌های خیرخواهانه در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به کمک کادر درمان شتافته‌اند و یا در مناطق محروم و کم برخوردار کشور آستین همت را برای کمک به نیازمندان بالا زده‌اند.

یکی از این گروه‌های جهادی، گروه جهادی شهید بدره است که در منطقه دشتغران طبس از ابتدای شیوع کرونا در کنار و همراه مردم و به ویژه محرومان و نیازمندان بوده است چرا که بر این باور هستند که رنج‌ها را در کنار هم آسان‌تر می‌توان تحمل کرد.

غربالگری اهالی روستا با کمک خانه بهداشت

زهرا باقری مسئول این گروه جهادی در گفت‌گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای شیوع کرونا با همکاری خانه بهداشت روستا بحث غربالگری روستاییان را آغاز کردیم و افرادی را که علائم مشکوک داشتند به مراکز درمانی معرفی می‌کردیم.

وی بیان‌کرد: در گام دوم بحث جمع‌آوری کمک‌های مؤمنانه را داشتیم و توانستیم با کمک‌های خیرین برای حدود ۳۰۰ خانوار روستای دشتغران که بر اثر شیوع بیماری کرونا دچار آسیب شده بودند سبدهای غذایی تهیه کنیم.

باقری با اشاره به اینکه از همان ابتدای شیوع کرونا موضوع گندزدایی محیط روستا را در نظر داشتیم، گفت: مواد ضد عفونی‌کننده را با همکاری دهیاری روستا تهیه کرده و علاوه بر اینکه در اختیار روستاییان قرار می‌دادیم محیط روستا را نیز گندزدایی کردیم.

رایزنی با صاحب خانه‌ها برای بخشش اجاره بها

وی اظهار کرد: به طور طبیعی کرونا با خود بیکاری برخی از مشاغل و آسیب‌های اقتصادی را به همراه داشت که این موضوع مسائلی چون اجاره‌های عقب افتاده خانه‌ها و مغازه‌ها را به وجود آورد که برای بسیاری از خانواده‌ها نگرانی بزرگی بود.

مسئول گروه جهادی شهید بدره ادامه‌داد: در این راستا به سراغ صاحب خانه‌ها و صاحبان املاک رفته و از آنان تقاضای بخشش و یا کم کردن اجاره خانه‌ها و املاک را کردیم که برخی از صاحبان املاک بخشیدند.

باقری با بیان اینکه البته برخی از صاحبان املاک خودشان نیز آسیب دیده و به مبلغ اجاره نیاز داشتند، اظهار کرد: با کمک خیرین و نیکوکاران توانستیم مبلغ اجاره عقب افتاده این گروه را با صاحب خانه‌هایشان تسویه کنیم.

وی بیان‌کرد: از همان ابتدای شیوع کرونا در ایام خاص سال مثل ولادت‌ها و شهادت‌های ائمه (ع) در چند مرحله غذای گرم طبخ کرده و بین نیازمندان روستا تقسیم می‌کردیم و در هر بار نیز حدود ۴۰۰ – ۵۰۰ پرس غذای گرم توزیع می‌شد.

توزیع کارت نان بین نیازمندان روستا

مسئول گروه جهادی شهید بدره گفت: یکی از کارهایی که در ایام شیوع کرونا در راستای رفع نیاز محرومان انجام دادیم، بحث کارت نان بود.

باقری با اشاره به اینکه بحث کارت نان با همکاری خیرین، نانوایان سطح روستا و با در نظر گرفتن ملاحظات شرعی صورت می‌گرفت، اظهار کرد: این کارت‌ها را در اختیار نیازمندان قرار می‌دادیم که در زمان نیاز بتوانند به صورت رایگان نان تهیه کنند.

وی با بیان اینکه مهمترین محصول روستای دشتغران خرما است، بیان‌کرد: گروه جهادی ما حدود ۸۰۰- ۹۰۰ کیلو خرما تهیه و از آن شیره خرما تهیه و به فروش رساند و مبلغ آن را در راستای نیاز مستمندان روستا هزینه کرد.

همدردی با بازماندگان متوفیان ناشی از کرونا

مسئول گروه جهادی شهید بدره گفت: ابتدای شیوع کرونا در روستای ما هیچ مورد فوتی ناشی از کرونا وجود نداشت ولی متأسفانه اخیراً در منطقه ما دو- سه نفر از افراد مسن بعد از ابتلاء به کرونا بر اثر این بیماری از دنیا رفتند.

باقری اظهار کرد: یکی از برنامه‌های گروه جهادی ما ضدعفونی‌کردن خانه‌های متوفیان ناشی از کرونا و از طرف دیگر پیگیری مشکلات خانواده‌های آنان از نظر مسائل روحی و روانی و سایر مسائل است.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌های آموزشی گروه جهادی ما برای جوانان به سمت فضای مجازی رفته است، بیان‌کرد: در راستای پیشگیری از شیوع کرونا نیز در روستا آموزش‌های متعددی به اهالی داشته‌ایم و امیدواریم بتوانیم این مسیر را نیز ادامه دهیم.

قالیبافی اهالی روستا برای عتبات

مسئول گروه جهادی شهید بدره یادآور شد: در کنار مسجد روستا یک سالن ساخته شده است که بانوان در آن به قالیبافی برای عتبات مشغول هستند که آن را برکت روستا می‌دانیم.

باقری یادآور شد: با توجه به فعالیت‌های روزافزون اهالی روستا توانستیم یک مرکز نیکوکاری تهیه نان حضرت ولی عصر (عج) را در روستا افتتاح کنیم.

ایام رنج و سختی دیر یا زود به پایان می‌رسد ولی آنچه که از این روزها در اذهان باقی می‌ماند، همدلی‌ها و دوستی‌ها و گذشت‌ها است. همدلی‌هایی که باعث می‌شود بتوانیم آسان‌تر و سهل‌تر روزگار درد و بیماری را سپری کنیم.