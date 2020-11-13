فضای زندان ها متناسب با جمعیت کیفری نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی حاج محمدی، بامداد جمعه از ندامتگاه مرکزی کرج بازدید کرد.

وی به صورت سرزده و با حضور دوربین صدا و سیما در ساعت ۲:۳۰ بامداد وارد ندامتگاه مرکزی کرج گردید و از نزدیک به بررسی تراکم زندانیان، وضعیت استراحت شبانه مددجویان و کمبود فضای این ندامتگاه پرداخت.

حاج محمدی پس از مشاهده کمبود فضا و وضعیت نامناسب نگهداری مددجویان اظهار داشت: متأسفانه علیرغم سیاست‌های قوه قضائیه و تلاش‌های فراوان، کماکان شاهد جمعیت بالای کیفری در زندان‌ها هستیم.



وی گفت: به همان میزان که کاهش جمعیت کیفری و سیاست‌های حبس زدایی اهمیت دارد، نگهداری مجرمین خطرناک و آنها که مخل امنیت روانی، جانی و مالی شهروندان بوده و متنبه نشده اند نیز، مهم است که این امر مستلزم فضای کافی است.

رئیس سازمان زندان‌ها افزود: شرط لازم برای موفقیت در امر اصلاح و تربیت که مأموریت اصلی زندانبانی است، فضا و امکانات مناسب است که از این بابت سازمان زندان‌ها نیازمند توجه و کمک ویژه دولت است.