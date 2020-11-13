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۲۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۱:۱۲

حاج محمدی:

فضای زندان ها متناسب با جمعیت کیفری نیست

فضای زندان ها متناسب با جمعیت کیفری نیست

رئیس سازمان زندان‌ها در بازدید از ندامتگاه کرج، گفت: فضای فیزیکی زندان‌ها، متناسب با جمعیت کیفری که برای امنیت جامعه، ناگزیر از نگهداری آنها هستیم، نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی حاج محمدی، بامداد جمعه از ندامتگاه مرکزی کرج بازدید کرد.

وی به صورت سرزده و با حضور دوربین صدا و سیما در ساعت ۲:۳۰ بامداد وارد ندامتگاه مرکزی کرج گردید و از نزدیک به بررسی تراکم زندانیان، وضعیت استراحت شبانه مددجویان و کمبود فضای این ندامتگاه پرداخت.

حاج محمدی پس از مشاهده کمبود فضا و وضعیت نامناسب نگهداری مددجویان اظهار داشت: متأسفانه علیرغم سیاست‌های قوه قضائیه و تلاش‌های فراوان، کماکان شاهد جمعیت بالای کیفری در زندان‌ها هستیم.

وی گفت: به همان میزان که کاهش جمعیت کیفری و سیاست‌های حبس زدایی اهمیت دارد، نگهداری مجرمین خطرناک و آنها که مخل امنیت روانی، جانی و مالی شهروندان بوده و متنبه نشده اند نیز، مهم است که این امر مستلزم فضای کافی است.

رئیس سازمان زندان‌ها افزود: شرط لازم برای موفقیت در امر اصلاح و تربیت که مأموریت اصلی زندانبانی است، فضا و امکانات مناسب است که از این بابت سازمان زندان‌ها نیازمند توجه و کمک ویژه دولت است.

کد مطلب 5069724

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