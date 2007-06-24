ایران قادر به تولید گندم برای 150 میلیون نفر است

محمدرضا جلال کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت : تمام زمینه های کشت گندم به میزان بالا در کشور وجود دارد اما عدم مدیریت مزارع گندم سبب شده این محصول به میزان کمتری تولید شود .

وی افزود : تاریخ کاشت ، میزان بذر ، روش های کاشت و استفاده ازارقام معرفی شده ازسوی محققان می تواند تا حد قابل توجهی در مدیریت صحیح مزارع گندم موثر باشد و میزان تولید را به ظرفیت های موجود نزدیک کند .

کمالی ادامه داد : سال گذشته 14 میلیون و 300 هزارتن گندم در سطح کشور تولید شد که امکان تولید مقادیری بسیار بیشتر در همین مقدار اراضی زیر کشت وجود دارد.

وی یادآور شد : امسال پنج لاین امید بخش گندم در دست معرفی است که این ارقام 20 درصد نسبت به سایر ارقام پر محصول تر هستند .

کمالی ارقام مناسب برای اقلیم معتدل ، پرمحصول ، مقاوم به بیماری ، ارقام مناسب برای اقلیم گرم و خشک جنوب با عملکرد بالا ،مقاوم به بیماری و ارقام مقاوم در برابر شوری آب و خاک را از مهمترین لاین های امید بخش در دست معرفی اعلام کرد.

رئیس بخش غلات موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر مهمترین بیماری گندم را زنگ زرد و سفیدک معرفی و اعلام کرد : آفت سن نیز همچنان در این محصول وجود دارد و شته نیز به تدریج درحال خودنمایی است .

وی اظهار امیدواری کرد : با معرفی لاین های جدید مقاوم به زنگ زرد و آفاتی نظیر سن و شته میزان عملکرد محصول گندم تا حد قابل توجهی افزایش یابد.