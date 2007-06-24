آمریکا باید با ایران گفتگو کند / ما قدرت برتر جهان نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست با بیان این مطلب در تحلیلی نوشت: در زمانی که معلمان سیاست خارجی ، هنری کیسینجر" ،"زبیگینو برژینسکی" و "برنت اسکوکرافت" همگی صحبت کردن درباره یک چیز را آغاز می کنند، اکنون زمان توجه به آن است. این مسئله در ماه جاری در حضور مشترک آنها در یک برنامه تلویزیونی اتفاق افتاد.

در یک جهانی که به طور اساسی در حال تغییراست، آمریکا باید در استفاده از قدرت خود تکبر کمتر داشته باشد و بیشتر بخواهد تا با کشورهای دیگر گفتگو کند.

" دیوید ایگناتیوس" نویسنده این تحلیل خاطر نشان می کند: کل پیام آنها این بود: در یک جهانی که به طور اساسی در حال تغییراست؛ آمریکا باید در استفاده از قدرت خود تکبر کمتر داشته باشد و بیشتر بخواهد تا با کشورهای دیگر گفتگو کند. ممکن است که این نظریه مسلم به نظر برسد، اما آمریکا بیشتر وقت خود را طی شش سال گذشته صرف انجام عکس آن کرده است. این سه مقام ارشد اسبق آمریکا خواستار گفتگو شدند نه برای بهبود وجهه آمریکا، بلکه برای آنکه ما بتوانیم اصول و فرصتهای جدید را در بازی کشورها درک کنیم.

کسیسنجر گفت :" سیستم بین المللی در دوره تغییر قرار دارد؛ به طوری که ما چنین وضعیتی را طی چند صد سال شاهد نبوده ایم؛ما عادت داریم که به مشکلاتی بپردازیم که راه حلی دارند، اما آمریکایی ها باید بفهمند که در آغاز یک دوره طولانی تعدیل قرار داریم."

برژینسکی هم تغییراتی که در جهان رخ می دهد به عنوان یک بیدار کننده سیاسی جهانی توصیف کرد و اسکوکرافت هم گفت :" در این جهان جدید و بسیار دشوار، اقدامات قدیمی، تقویت [نیرو] چندان به کار نمی رود ."

اکنون زمان آن است که آمریکا باید گفتگو کند، اما بیشتر از آن باید گوش شنوا داشته باشد.

هر سه آنها بر این باورند که اکنون زمان آن است که آمریکا باید گفتگو کند، اما بیشتر از آن باید گوش شنوا داشته باشد و این پند آنها برای رئیس جمهور آتی نیز تقریبا اینگونه است.اسکوکرافت گفت که رهبر آتی آمریکا باید اعلام کند:" فکر می کنم که ما بخشی از جهان هستیم و می خواهیم با جهان همکاری کنیم. ما قدرت برتر در جهان نیستیم که همه پشت ما قرار بگیرند."

برژینسکی هم همین نظر را داشت، آنجا که گفت:" رئیس جمهور آتی باید به جهان بگوید که آمریکا می خواهد بخشی از راه حل برای مشکلات آن باشد.کسینجر هم گفت:" رئیس جمهور آتی باید تمایل خود را برای گوش دادن به بسیاری از کشورهای دیگر درباره آنچه که فکر می کنند باید انجام دهند، ابراز کند. او نباید وانمود کند که همه پاسخها را دارد."

به گزارش مهر ،

ما حداقل باید تلاش کنیم تا مذاکره بی سر و صدایی با یک ایرانی رده بالا داشته باشیم تا این مسئله را مشخص کنیم که می خواهیم به کجا برویم.

در بخش دیگری از این تحلیل آمده است: هر سه آنها خواهان گفتگوی آمریکا نه تنها با دوستان بلکه با دشمنان بالقوه آن هستند. کسینجر درباره ایران گفت :"ما حداقل باید تلاش کنیم تا مذاکره بی سر و صدایی با یک ایرانی رده بالا داشته باشیم تا این مسئله را مشخص کنیم که می خواهیم به کجا برویم."

در پایان این تحلیل آمده است: این سه کارشناس به شکل گیری سیاست خارجی آمریکا در 50 سال گذشته کمک کرده اند. آنها هم اکنون مردان پیری هستند ، اما رقبای باهوشی باقی می مانند . آنچه که در بین این سه قابل توجه است این است که همگی آینده را به یک شکل می بینند : یک بازی جدید جهانی در حال حرکت است ، ایده قدرت در حال تغییر است ، امنیت آتی آمریکا بیشتر متعادل خواهد بود نه اینکه بخواهد اراده خود را تحمیل کند.