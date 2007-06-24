شورای اقتصاد افزایش قیمت لبنیات را تصویب کرد

کیومرث جلیلیان رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در گفتگوی کوتاه با خبرنگار مهر با تایید خبر افزایش قیمت لبنیات، از پاسخگویی در خصوص نحوه افزایش قیمت لبنیات خودداری کرد. دفتر وی به نقل از جلیلیان به خبرنگار مهر گفت این موضوع را از شورای اقتصاد پیگیری کنید.

چندی پیش مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی نیز در خصوص افزایش قیمت لبنیات گفته بود: نرخ لبنیات باید طوری تغییر کند که علاوه بر در نظرگرفتن سود منطقی برای تولیدکننده، به مردم نیز اجحاف نشود. تلاش‌های خبرنگار مهر برای میزان و چگونگی این افزایش قیمت، بی نتیجه ماند.

برخی گزارش نیز حاکی از آن است که پس از تصویب نهایی افزایش قیمت لبنیات در شورای اقتصاد کارخانجات تولید‌کننده مواد لبنی اقدام به افزایش بیش از 10 درصدی بهای محصولات خود کرده اند.

