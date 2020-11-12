امکان ورود مسافران ایرانی به شمال عراق از مرز پیرانشهر فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ترابی عصر پنجشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات مرز تمرچین پیرانشهر با اشاره به شیوع ویروس کرونا و تأثیر فعالیتهای گمرک تمرچین پیرانشهر ناشی از این بیماری گفت: با وجود بیماری کرونا روند فعالیت این گمرک تعطیل نشده و در سختترین شرایط فعالیتهای روزانه در این گمرک تداوم داشت.
سیدعلی ترابی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی گمرک تمرچین پیرانشهر عنوان کرد: با توجه به تحریمهای ظالمانه علیه کشور گمرک تمرچین پیرانشهر با توجه به ویژگیهای مرز بهترین مسیر برای دورزدن تحریم با کشورهای همسایه باشد.
وی عدم آشنایی مرزنشینان در خصوص سیستمی واردات کالا، کمبود نیروی متخصص در گمرک تمرچین، مشکلات سیستمی و قطعی پیوسته سرورهای گمرک، نبود دستگاه ایکس ری کامیونی، نبود محل مناسب برای کارگران، پیله وران و مرزنشینان، مشکلات اجرایی زیر ساختها در بازارچه مرزی، مشکلات ناهماهنگی و عدم برگزاری نشستهای مشترک بین طرفین عراقی در زمینه ترخیص و صادرات کالا، تسریع در صادرات مواد مصرفی و تره بار، ساماندهی منظم کامیونهای ترانزیتی را از مهمترین مشکلات این گمرک برشمرد.
نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی دیگر سخنران این نشست گفت: برای دور زدن تحریمها باید حداکثر بهرهبرداری از ظرفیتهای فوق العاده گمرک در شهرستانهای مرزی چون پیرانشهر و سردشت صورت پذیرد.
کمال حسینپور بر لزوم استفاده از ظرفیتهای گمرکات تمرچین پیرانشهر در راستای دور زدن تحریمها اظهار کرد: بیتردید تحریم باعث تحمیل هزینههای سنگین به اقتصاد کشور و تورم شدید شده و بنابر این ضروری است برای دور زدن تحریمها حداکثر بهرهبرداری از ظرفیتهای فوق العاده گمرک در شهرستانهای مرزی چون پیرانشهر و سردشت صورت پذیرد.
نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی گفت: در این راستا گمرک تمرچین در شهرستان پیرانشهر میتواند در توسعه و شکوفایی اقتصاد منطقه غرب کشور نقشی تعیین کننده را بر عهده گیرد.
مرز تمرچین پیرانشهر سال ۱۳۸۶ به عنوان مرز مجاز رسمی زمینی شناخته شد و اکنون روزانه صدها دستگاه انواع خودرو از طریق آن تردد میکنند.
شهرستان مرزی پیرانشهر در جنوب آذربایجان غربی و ۱۴۵ کیلومتری مرکز استان واقع شده است.
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