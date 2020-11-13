جانباختگان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۲۴۹ نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز یزدانپناه در جمع خبرنگاران افزود: در ۲۴ ساعت گذشته پنج هم استانی بر اثر ابتلاء به ویروس کووید فوت شدند.

وی بیان داشت: از ۲۳۲ نمونه دریافت شده از آزمایشگاه سلولی و مولکولی یاسوج، بیش از ۶۰ درصد موارد مثبت اعلام شد.

یزدانپناه تصریح کرد: بیشترین موارد با ۴۱ درصد در شهرستان بویراحمد بود.

وی افزود: همچنین ۲۰ درصد در شهرستان کهگیلویه، ۱۱ درصد در شهرستان گچساران و ۱۱ درصد نیز در شهرستان چرام بود.

یزدانپناه اظهار داشت: هم اکنون ۴۱۶ بیمار مشکوک و قطعی کرونایی در بیمارستان‌های استان بستری هستند که از این تعداد ۱۷۷ بیمار کرونایی قطعی بوده و ۲۶ بیمار نیز در بخش‌های ویژه تحت درمان هستند.