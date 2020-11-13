بیش از ۶۰ روحانی اهل سنت در مدارس علوم دینی تدریس می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی صبح امروز در مراسم تجلیل از خبرنگاران فعال در حوزه وحدت، اظهار کرد: پیش از سال ۱۳۸۹ دایره روحانیت اهل سنت برقرار بود که تنها به امورات مرتبط به روحانیت و مساجد و مدارس رسیدگی می‌کرد، اما از سال ۱۳۸۹ به بعد دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان کرمانشاه تغییر نام پیدا کرد.

وی افزود: در گذشته در استان هفت یا هشت حوزه اهل سنت برقرار بود اما امروز ۲۰ مدرسه علوم دینی در سطح استان دایر است که با کسب مجوز از شورای برنامه‌ریزی رسماً به فعالیت تحصیلی و آموزشی می‌پردازد و نزدیک به ۶۰ نفر از روحانیان واجد شرایط تدریس نیز با کسب مجوز از شورای برنامه‌ریزی، به امر تدریس مشغول هستند.

معاون دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت کرمانشاه ادامه داد: امروز طلاب از خدمات شورای برنامه‌ریزی و دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت بهره مند می‌شوند که از جمله این خدمات می‌توان به معافیت‌های تحصیلی و تبلیغی، سرباز روحانی، بیمه تأمین اجتماعی و بهره‌مندی از مزایای آن، کمک هزینه تحصیلی به طلاب و دیگر موارد اشاره کرد، امروز در هر شهرستان دفاتر ازدواج و طلاق و کاروان‌های روحانیان اهل سنت حضور دارند.

محمدی بیان کرد: نمازهای جمعه و جماعت در ۱۶ شهر و ۳۰۰ روستا بر مبنای فقیه حضرت امام شافعی برگزار می‌شود که ما قدردان مسئولان نظام جمهوری اسلامی هستیم که در مباحث دینی توجه خاص و ویژه‌ای به مباحث فرهنگی و دینی اهل سنت دارند.

وی در مورد نقش پررنگ خبرنگاران در پوشش اخبار هفته وحدت تصریح کرد: خبرنگاران در هر شرایطی در حال تلاش و فعالیت بوده و تعطیلی برای این عزیزان معنایی ندارد، امروز اثرگذاری رسانه به حدی رسیده که همه صاحب نظران عصر کنونی را عصر ارتباطات نامیدند و این ارتباطات به حدی مردم جهان را به هم نزدیک کرده که از اصطلاح دهکده جهانی استفاده می‌شود.

محمدی افزود: رسانه به عنوان ابزاری قوی در زمان بحران و حوادث غیر مترقبه همانند سیل و زلزله و امروز ویروس کرونا در آگاهی بخشی و هدایت افراد جامعه نقش بی بدیلی ایفا کرده است، نقش کلیدی رسانه‌ها در تغییر نگاه جامعه، مسیر آینده را برای جامعه باز و روشن می‌کند.

معاون دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت کرمانشاه گفت: کثرت جمعیت و تجمع گروه زیادی از انسان‌ها در شهرهای بزرگ، شرایط خاص تمدن صنعتی، پیچیدگی زندگی اجتماعی مردم، وابستگی‌ها، نا امنی‌ها، بحران‌ها، تحول در نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و ترک سنت‌های قدیمی بخشی از عواملی است که روز به روز نیاز ما را به کسب آگاهی از حوادث و اتفاقات جاری زندگی را بیشتر می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: یکی از ضروری‌ترین مباحث در نظام، بحث وحدت و تقریب و همدلی است و بسیاری از دشمنان به دنبال بر هم زدن این وحدت و تفرقه افکنی هستند، نقش رسانه در حفظ این وحدت امری واجب است و قلم فرسایی در مبحث تقویت وحدت و تقریب مذاهب، به منزله عبادت و شایسته قدردانی است.