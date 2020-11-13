تدوین الگوی واسطه تغییر برنامه درسی و آموزشی مبتنی بر سند تحول

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی اعتصامی رئیس میز آموزش و پرورش در نشست اعضای شورای میز آموزش و پرورش قطبهای فکری و فرهنگی با سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی اظهار کرد: این نشست با توجه به دعوت رسمی حسن ملکی «معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی» از اعضای میز آموزش و پرورش برگزار شد تا یک معارفه سازمانی شکل بگیرد و زمینههای همکاری مشترک بررسی و تبیین شود.
در ادامه، اعتصامی گزارشی از فعالیتهای میز آموزش و پرورش در چند سال اخیر، از جمله تدوین و انتشار کتابهای فلسفه و مطالعات اجتماعی و جامعه شناسی برای متوسطه دوم و برگزاری دورههای آموزشی ضمن خدمت فرهنگیان برای دبیران این سه کتاب را ارائه کرد.
تحول در برنامه ریزی آموزشی و کتب درسی بدون حضور حوزه علمیه امکان ندارد
سپس، حسن ملکی «معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی» با تأکید بر اینکه تحول در برنامه ریزی آموزشی و کتب درسی بدون حضور حوزه علمیه امکان ندارد، تصریح کرد: باید با کمک و همراهی حوزه علمیه این تحول صورت بگیرد و روی این عقیده نیز پافشاری میکنم.
وی یکی از نکات پر اهمیت در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کل کشور را سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برشمرد و افزود: برنامه ریزی درسی و آموزشی باید مبتنی بر سند تحول باشد و اینکار هم اتفاق نمیافتد، مگر اینکه حلقه واسطهای شکل بگیرد و باید الگویی تدوین شود تا مبتی بر سند تحول، برنامه ریزی درسی و آموزشی تغییر کند.
معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه از میز آموزش و پرورش درخواست داریم تا این الگو را تدوین کرده و به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ارائه دهد تا ما بتوانیم با استفاده از آن کار تغییر در برنامه ریزی درسی و کتب درسی را انجام دهیم.
وی با اشاره به نیازهای سند آموزشی گفت: کمک به بحث جمعیت کشور که مقام معظم رهبری به آن اشاره دارند و یا در بحث تزکیه و تربیت دانش آموزان که بسیار لازم و ضروری است تا در ضمن کتابهای درسی آورده شود و همچنین، در بحث کتابهای تاریخی مطالب اخلاقی و متناسب با نیازهای ایرانی و اسلامی و نحوه گنجاندن این مطالب در کتابها و برنامه ریزی آمورشی و به روزرسانی آنها بسیار مهم است که از میز آموزش و پرورش درخواست داریم تا در این زمینهها به ما کمک کند.
ملکی با اشاره به ظرفیتهای دفتر تبلیغات اسلامی و گزارشی که از فعالیتهای قطبهای فکری و فرهنگی به خصوص میز آموزش و پرورش ارائه شد، اظهار کرد: آمادگی این را داریم تا یک کارگروهی تشکیل شود و یک تفاهم نامهای میان سازمان پژوهش کشور و دفتر تبلیغات اسلامی صورت بگیرد تا در همه زمینهها (آموزشی، پژوهشی، تبلیغی و هنر، رسانه و فضای مجازی) بتوانیم همکاری داشته باشیم.
گفتنی است در ابتدای این نشست که در ساختمان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزار شد، احمدی حاجی «دبیر قطب بنیادهای نظری و نظام متقن علوم انسانی و اسلامی» تاریخچهای از دفتر تبلیغات اسلامی و فعالیتهای معاونتها بیان و ظرفیتها و توانمندیهای قطبهای فکری و فرهنگی را معرفی کردند.
همچنین، حجت الاسلام والمسلمین سید محمود شریعتمداری دبیر میز آموزش و پرورش گزارشی از پروژههای در دست اقدام و طرحهای سال ۹۹ میز آموزش و پرورش ارائه کرد که چهار بخش آموزشی، پژوهشی تبلیغی و هنر، رسانه و فضای مجازی را شامل میشود.
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