مهناز انصاریان از بازیگران سریال «پس از باران» به کارگردانی سعید سلطانی که نقش میانسالی کاراکتر شیرین را ایفا می‌کرد، درباره اینکه چرا یک باره بازیگری را کنار گذاشت به خبرنگار مهر گفت: این یک تصمیم شخصی بود. راستش دیگر دوست نداشتم کار بازیگری کنم. پس از سریال «مرگ تدریجی یک رویا» قهرمانانه با بازیگری خداحافظی کردم.

وی درباره اینکه دلش برای بازیگری تنگ می‌شود یا خیر؟ عنوان کرد: تنگ نمی‌شود چون این تصمیم را با همه جوانب آن گرفته‌ام.

انصاریان درباره فعالیت‌های پس از بازیگری ادامه داد: بعد از آن بیشتر به نویسندگی مشغول شدم قبلاً هم نوشتن را دنبال می‌کردم اما حالا به شکل جدی روی این کار متمرکز شده‌ام.

بازیگر «مرگ تدریجی یک رویا» درباره اینکه چگونه به عنوان بازیگر نقش شیرین در سریال «پس از باران» انتخاب شده است، یادآور شد: سعید سلطانی بازی مرا در فیلم «می خواهم زنده بمانم» مرحوم ایرج قادری دیده و پسندیده بودند و برای نقش شیرین از من دعوت کردند.

وی درباره این کاراکتر توضیح داد: شیرین خیلی مظلوم بود و البته به نوعی تسلیم در برابر سرنوشت. او با زندگی و مشکلاتش کنار آمده و همه چیز را آنگونه که هست پذیرفته بود. او در کودکی زندگی سختی داشته و بعد هم که به زور به عقد غلام درمی‌آید. شاید تنها دوران خوش زندگی شیرین مقطع کوتاهی است که با شهربانو زندگی می‌کند و خدمتکار اوست. بقیه زندگی این زن، فقط دردسر است و آزار دیدن. نکته جالب توجه در شخصیت شیرین، تسلیم بودن او در برابر مشکلات است. او با کسی سر جنگ ندارد و به تقدیر و سرنوشتش راضی است و شورش نمی‌کند. من نقش میانسالی شیرین را بازی می‌کردم و برایم جالب بود که او همچنان با غلام زندگی می‌کند.

انصاریان اضافه کرد: شیرین زندگی را در تسلیم بودن می‌بیند و همه مشکلات را تحمل می‌کند. زنانی مثل شیرین در همه دوران‌ها بوده‌اند و هنوز هم هستند. حالا شاید تعدادشان به فراوانی گذشته‌ها نباشد.

این بازیگر درباره بازخوردهای نقش خود بیان کرد: من آن زمان ۳۵ سل داشتم و به مدد یک گریم سنگین بر روی چهره‌ام زنی میانسال را بازی کردم. با این حال پس از گذشت سال‌ها همچنان گاهی مرا در خیابان به اسم شیرین مورد خطاب قرار می‌دهند. همه اینها نشان می‌دهد که این کاراکتر توانسته با مخاطبان سریال ارتباط برقرار کند.

وی درباره راز پرمخاطب بودن این سریال اظهار کرد: نقطه قوت اصلی پس از باران را روایت یک قصه خوب در بستری جذاب می‌دانم. قصه خوب پس از باران در فضای جذاب ارباب _ رعیتی آن هم در طبیعت فوق‌العاده شمال کشور روایت شده بود و همین نکته، از عوامل جذابیت سریال به شمار می‌رفت.

بازیگر «پس از باران» اضافه کرد: آدم‌های این قصه واقعی هستند و همین عامل، سبب ساز ارتباط مخاطب با آنها می‌شود. کاراکترهای سریال همگی برای بیننده ملموس و باورپذیر هستند. فضاسازی‌ها هم واقعی و منطقی است.

وی با اشاره به بازپخش «پس از باران» از شبکه آی‌فیلم نیز عنوان کرد: گاهی آی‌فیلم را می‌بینم. شبکه خوبی است، چرا که فیلم‌ها و سریال‌هایی را که مردم دوست دارند بازپخش می‌کند و چنین عملکردی باعث زنده شدن خاطرات می‌شود.

انصاریان در پایان درباره فعالیت این روزهایش نیز گفت: دست به قلم دارم. رمان «مروارید کیش» به تازگی منتشر شده است. دو رمان دیگرم را هم به پایان رسانده‌ام و احتمالاً به زودی به ناشر خواهم سپرد.