نامگذاری نخستین کتابخانه شهر صدرا به نام شهدای سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهر صدرا در سال جاری با موضوع افتتاح و کلنگ‌زنی دو کتابخانه عمومی شهر صدرا، به ریاست محمدرضا امیری، فرماندار شهرستان شیراز و با حضور روح‌الله منوچهری مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان فارس و اعضای انجمن کتابخانه‌های عمومی شهر صدرا برگزار شد.

بررسی مصوبات پیشین، برنامه‌ریزی برای کلنگ‌زنی کتابخانه بزرگ شهر صدرا و افتتاح و نامگذاری کتابخانه عمومی فاز دوم این شهر از دستورکارهای این نشست بود. با توافق اعضا و به پاس قدردانی از خدمات کادر درمان و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع سلامت در کشور، کتابخانه فاز دو شهر صدرا به نام کتابخانه عمومی شهدای سلامت نامگذاری شد.

فرماندار شیراز در این نشست با اشاره به اینکه شاهد تحول در حوزه فرهنگی در شهر صدرا هستیم، گفت: با همکاری شرکت عمران صدرا و مسئولان این شهر، افتتاح یک کتابخانه و کلنگ‌زنی کتابخانه مرکزی صدرا هدیه‌ای به مردم شریف این شهر است.

محمدرضا امیری اضافه کرد: همه ما امروز مدیون جان‌فشانی‌های کادر سلامت کشور هستیم و زحمات آنها را در حوزه بهداشت و سلامت ارج می‌نهیم و به پاس اهمیت این حوزه و برای اولین بار در کشور نام شهدای سلامت بر یک مکان فرهنگی در شهر بزرگ صدرا نقش خواهد بست.

مدیرکل کتابخانه های عمومی فارس نیز در این جلسه با بیان اینکه در شهر صدرا اتفاق‌های خوبی در جریان است، اظهار داشت: با همکاری شرکت عمران صدرا کتابخانه فاز دو این شهر به عنوان نخستین کتابخانه عمومی در این شهر فاقد کتابخانه صدرا تجهیز شده و آماده بهره‌برداری است. همچنین شرکت عمران صدرا پرداخت تمامی هزینه ساخت‌وساز و تعمیر و نگهداری از این کتابخانه مرکزی صدرا را برعهده خواهد داشت.

گفتنی است؛ اعتبار این پروژه ۳۵۰ میلیارد ریال بر آورد شده است و امیدواریم ظرف دو سال آینده یکی از شاخص‌ترین پروژه فرهنگی استان به بهره‌برداری برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، کلنگ‌زنی کتابخانه بزرگ شهر صدرا و افتتاح کتابخانه عمومی فاز دوم این شهر، از جمله برنامه‌های روز نخست هفته کتاب در فارس است که شنبه ۲۴ آبان ماه جاری همزمان با روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار و با حضور مسئولان کشوری و استان برگزار خواهد شد.