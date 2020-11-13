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۲۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۲:۴۸

پیام تسلیت مدیر حوزه های علمیه برای درگذشت مرحوم فیرحی

پیام تسلیت مدیر حوزه های علمیه برای درگذشت مرحوم فیرحی

حجت الاسلام اعرافی مدیر حوزه های علمیه برای درگذشت مرحوم حجت الاسلام فیرحی پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه برای درگذشت مرحوم حجت الاسلام والمسلمین داود فیرحی استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه تهران پیام تسلیتی صادر کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت فاضل فرهیخته مرحوم حجت الاسلام آقای دکتر داوود فیرحی طاب ثراه مایه تأثر شد، فقدان آن دانشور گرامی را به دوستان و شاگردان و ارادتمندان آن مرحوم در حوزه و دانشگاه و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می‌کنم و رضوان و غفران الهی را برای آن فقید سعید و شکیبایی و پاداش نیک الهی را برای بازماندگان محترم از خداوند مهربان خواستارم.
علی رضا اعرافی.
مدیر حوزه‌های علمیه
۲۲ آبان ماه سال ۱۳۹۹

کد مطلب 5070298

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