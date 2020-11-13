تردد روان در معابر پایتخت/ کاهش ۵۰ درصدی ترددها

سرهنگ مجید رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از ابتدای امروز شاهد بارش نعمت الهی در پایتخت بودیم و خوشبختانه با وجود بارش باران، تردد در تمامی معابر پایتخت روان گزارش شده است و هیچ مشکلی نداشتیم.

وی افزود: در محدوده‌هایی که در جمعه‌های هفته قبل مانند محورهای منتهی به بهشت زهرا، بازار و مناطق مرکزی ترافیک داشتیم، امروز ترافیکی نداریم.

به گفته رئیس مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ تردد در پایتخت در امروز نسبت به هفته قبل کاهش ۵۰ درصدی داشته است.

رنجبر به رانندگان توصیه کرد: با توجه به شرایط جوی و بارش باران و لغزنده بودن معابر از افزایش سرعت در خیابان‌های خلوت پرهیز کنند و همچنین با توجه به نوع رانندگی راننده از سرعت مطمئنه استفاده کنند تا بتوانند در بروز حادثه خودرو را کنترل کنند.

رئیس مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: با توجه به وضعیت ترددها برای تایم ظهرو عصرگاهی پیش بینی می‌شود تردد همچنان روان باشد.

وی در پایان متذکر شد: اگر رانندگان مجبور شدند در حاشیه بزرگراه‌ها توقف کنند، با توجه به شرایط بارانی و لغزندگی معابر و همچنین کاهش دید در پهلوگاه‌ها قرار بگیرند و از علائم نشانه‌ای مانند مثلث شبرنگ حتماً استفاده کنند.