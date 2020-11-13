۲۰ هزار مترمربع فضای آموزشی در یزد افتتاح شد

جواد ذاکر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح هزار و ۵۵۰ طرح آموزشی، تربیتی و رفاهی به طور همزمان در سراسر کشور توسط رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس اظهار داشت: ۱۲ مورد از این طرح ها مربوط به استان یزد بوده است.

وی عنوان کرد: طرح های افتتاح شده در استان یزد شامل ۱۲ مدرسه با ۱۳۵ کلاس درس بوده است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد یادآور شد: مجموع مساحت مدارس افتتاح شده در استان یزد بالغ بر ۲۰ هزار مترمربع بوده و با اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.

ذاکر ضمن قدردانی از حضور و مشارکت خیران در اجرای این طرح‌ها بیان کرد: تعدادی از طرح‌های افتتاح شده، با مشارکت خیران استان یزد بهره برداری شده است.

وی با اشاره به اینکه ۳۰ درصد فضاهای آموزشی یزد نیازمند بازسازی است، اظهار امیدواری کرد: با مشارکت خیران استان یزد بتوانیم شاهد بازسازی و احداث مدارس و فضاهای آموزشی بیشتری در استان یزد باشیم.