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۲۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۲:۲۶

مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد:

۲۰ هزار مترمربع فضای آموزشی در یزد افتتاح شد

۲۰ هزار مترمربع فضای آموزشی در یزد افتتاح شد

یزدـ مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد از افتتاح ۲۰ هزار مترمربع فضای آموزشی در قالب ۱۲ مدرسه در استان یزد خبر داد.

جواد ذاکر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح هزار و ۵۵۰ طرح آموزشی، تربیتی و رفاهی به طور همزمان در سراسر کشور توسط رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس اظهار داشت: ۱۲ مورد از این طرح ها مربوط به استان یزد بوده است.

وی عنوان کرد: طرح های افتتاح شده در استان یزد شامل ۱۲ مدرسه با ۱۳۵ کلاس درس بوده است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد یادآور شد: مجموع مساحت مدارس افتتاح شده در استان یزد بالغ بر ۲۰ هزار مترمربع بوده و با اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.

ذاکر ضمن قدردانی از حضور و مشارکت خیران در اجرای این طرح‌ها بیان کرد: تعدادی از طرح‌های افتتاح شده، با مشارکت خیران استان یزد بهره برداری شده است.

وی با اشاره به اینکه ۳۰ درصد فضاهای آموزشی یزد نیازمند بازسازی است، اظهار امیدواری کرد: با مشارکت خیران استان یزد بتوانیم شاهد بازسازی و احداث مدارس و فضاهای آموزشی بیشتری در استان یزد باشیم.

کد مطلب 5070322

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