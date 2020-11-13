انتخابات آمریکا ماهیت سلطه طلب استکبار را در دنیا به نمایش گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبههای مکتوب نمازجمعه یزد با تاکید بر اینکه کسانی که در راه خدا قدم بر میدارند، هیچگاه پشیمان و محزون نیستند، اظهار داشت: مسیری که ملت ایران انتخاب کرده به دستور خدای متعال است و امام راحل نیز ملت را در مسیر حق قرار داد و چون انقلاب ما انقلاب خدایی است، نمیهراسیم و ایستادگی میکنیم تا زمانی که انقلاب را به دست صاحبش، امام زمان (عج) برسانیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات آمریکا افزود: ابرقدرتها رفتن و آمدنشان همواره با دردسرهای خاص همراه بوده و امروز میبینیم که انتخابات آمریکا، ماهیت واقعی سردمدارانش را نشان داد و شرایط به نحوی پیش میرود که سردمداران آن، خودشان یکدیگر را دروغگو و خیانتکار خطاب میکنند.
ناصری عنوان کرد: این انتخابات سبب شد که مردم روحیه استکباری آمریکا و سلطه طلبی آنها را بشناسند و از گفتههای آنها معلوم است که در صدد این معنا هستند که هر چه میتوانند برای تثبیت جایگاه و حزب خود تلاش کنند.
امام جمعه یزد ادامه داد: برنامه ریز همه این اتفاقات صهیونیستها هستند و اهداف پشت پرده خود را با هزینههای بسیار بالا دنبال میکنند بنابراین ما باید در ارتباط با مسئله انتخابات آمریکا بسیار عاقلانه فکر کنیم و سوابق را سنجیده و بررسی کنیم.
وی بیان کرد: ما اکنون با مسائل و مشکلات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مواجه هستیم و هر کشوری در مسیر حرکت خود این مسائل را دارد و با توجه به اینکه کشوری مانند آمریکا نیز با این همه ادعا با این مشکلات مواجه است، بنابراین باید خود به فکر خود باشیم.
ناصری تصریح کرد: در مسئله فرهنگ که اصلاً و ابداً نمیتوانیم پیرو فرهنگ غرب و آمریکا باشیم زیرا همه دیدیم که فرهنگ آنها چگونه است و نمونه آن برخورد آنها با مستضعفان در بیماری کرونا بود ضمن اینکه ما خود دارای فرهنگ مستقل خدایی و قرآنی هستیم و این فرهنگ ارزشمند را هرگز نباید از دست بدهیم.
وی با تاکید بر اینکه باید در راستای حفظ فرهنگ خود جدی باشیم، یادآور شد: آنها میخواهند فرهنگ خود را بر ما و کشورهای ضعیف، تحمیل کنند و میخواهند ما را تنبل و بی فکر و تابع خود نگاه دارند و آمریکا و انگلیس سردمدار این هستند که کشورهای ضعیفتر از خود را عقب نگاه دارند.
ناصری در مورد مسئله اقتصاد نیز عنوان کرد: برخی میگویند با استکبار جهانی بسازیم و دست به سوی آنها دراز کنیم و میخواهند ما را مصرف کننده کالاهای آنها کنند اما این فکر غلطی است که ما وابسته باشیم و دستمان سمت آنها دراز باشد و ذخایر و منابع خود را در اختیار آنها قرار دهیم در حالی که این منطق اسلام و انقلاب نیست.
خطیب جمعه یزد گفت: خدا به ما فکر و استعداد داده بنابراین باید تفکر کنیم و توان خود را به کار بگیریم و خود را باور کنیم و علم و عقل خود را رشد دهیم و تولید علم داشته باشیم و علم را به دنیا صادر کنیم و ثابت شده که میتوانیم این کار را انجام دهیم.
وی با اشاره به سخن حضرت علی (ع) که خدا شما را آزاد آفریده و باید آزاد باشید، افزود: خداوند متعال ذلت را برای مؤمن نمیپذیرد بنابراین مردم ما نباید در مسیر ذلت که وابستگی به آمریکا و غرب است، قدم بردارند.
ناصری ادامه داد: آمریکا هرگز به دنبال پیشرفت ما نیست بنابراین نگاه ما نباید به آمریکا باشد بلکه باید نگاه به درون داشته باشیم و از ظرفیتها و تواناییهای کشور برای پیشرفت و رفع مشکلات استفاده کنیم.
وی با اشاره به شرایطی که انگلیس، فرانسه، آمریکا و … برای کشورهای مستعمره خود به وجود آوردند، بیان کرد: اینها هیچ کاری برای زیردستان خود نمیکنند همانگونه که میبینیم امروز آمریکا برای عربستان کاری نمیکند و با این همه ثروت این کشور که چپاول میکند، آنها را عقب و وابسته نگاه داشته است.
ناصری با اشاره به مباحث هستهای ایران عنوان کرد: آنها میخواستند این علم را پیشرفت ندهیم بنابراین با این محور وارد مذاکره با ایران شدند و فریبکاری کردند و درهای اقتصاد دنیا را به این بهانه به روی ما بستند و علت آن این است که آنها ایران را ایرانی مفلوک، عقب مانده و وابسته میخواهند.
امام جمعه یزد تصریح کرد: اطمینان داشته باشید که برای ما هیچ فرقی نخواهد کرد که چه کسی رئیس جمهور آمریکا باشد زیرا آنها برای پیشرفت کشور ما کاری نخواهند کرد همانگونه که دیدیم در دوران قبل از پیروزی انقلاب، آنها فقط سرمایههای کشور ما را چپاول کردند.
وی ادامه داد: آمریکا در تجربه ۲۵ ساله دوران پهلوی و ۴۰ ساله انقلاب ما، نشان داد که رشد ایران را قبول ندارد و گرچه ما امروز مسائل و مشکلاتی داریم، باید تلاش کنیم روحیه خودباوری را در خود تقویت کنیم.
ناصری عنوان کرد: بسیاری از جوانان ما به خودباوری رسیدهاند اما بسیاری از مسئولان و صنعتگران ما به این باور نرسیدهاند و هر مشکلی پیش میآید، سریع راه حل آن را در خارج از کشور دنبال میکنند در حالی که جوانان ما تواناییهای بسیاری دارند.
وی تصریح کرد: آمریکاییها میخواهند ما را نزد خودمان کم جلوه دهند و ما را هم کوچک هم ناتوان فرض کنند و این را به خود ما و سایر کشورهای دنیا نیز بقبولانند در حالی که ما در طول ۴۰ سال گذشته بهترین اقدامات و پیشرفتها را داشتیم البته نقصهایی نیز داشتهایم و باید خیلی زودتر به توصیههای بزرگان خود عمل میکردیم و به سمت خودکفایی میرفتیم.
ناصری تاکید کرد: ملت ما، ملت غیوری است و مبارزان بزرگ و رهبران و ارزشمندی داریم و اینها سرمایههای بزرگ ما در کشور است و جوانان نیز بدانند که ارزشمند هستند و میتوانند اوج بگیرند و پیشرفت کنند و گرفتاریهای جزئی نباید مانع تولید علم ما شود.
وی اظهار داشت: این حرکت سخیفی است که بنشینیم و دست روی دست بگذاریم تا ببینیم در آمریکا چه کسی رئیس جمهور میشود.
ناصری ادامه داد: کشور ما و انقلاب ما ندای لا اله الا الله را بر سر همه قلهها به اهتزاز درآورد و همه ادیان به فکر تجدیدنظر و همه جوانان دنیا به فکر حرکت افتادند و با چنین پیشینهای نباید بنشینیم و دست روی دست بگذاریم تا ببینیم ابرقدرتهای رو به افول چه میکنند.
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