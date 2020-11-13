به گزارش خبرنگار مهر، به همت مؤسسه آینده پژوهی جهان اسلام، نشست تجربه زیسته زنان در کشورهای اسلامی فردا ۲۴ آبان ماه برگزار می‌شود.

در این نشست سکینه ببری گنبد استادیار گروه روابط بین الملل و مدیر امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و سمیه مروتی مدیر گروه مطالعات جنوب و شرق آسیا در مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر سخنرانی می‌کنند.

مدیر نشست هم فهیمه آزموده، پژوهشگر مسائل زنان است.

نشست یادشده شنبه ۲۴ آبان ماه از ساعت ۱۴ تا ۱۵:۴۵ در فضای مجازی به آدرس http://wbnr.ir و با کد ورود: 5dde9 برپا می‌شود.

شرکت در برنامه آزاد و رایگان است.