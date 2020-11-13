«سربازان سرخ» را در بزنگاه تاریخی فینال آسیا تضعیف نکنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه کمیته پیشکسوتان باشگاه پرطرفدار تهران آمده است: «پرسپولیس، محبوب ما و محبوب دل هواداران در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ پر افتخار خود قرار دارد. ۴۰ روز دیگر آوردگاه فینال آسیا فرا می‌رسد و این تیم شایسته باید برای شادی میلیونها هوادار گام آخر راه خود را با اقتدار بردارد و نشان قهرمانی آسیا را به فوتبال ایران هدیه کند.

اما آیا شرایط امروز پرسپولیس به تیمی که قرار است ۴۰ روز دیگر در فینال آسیا بازی کند، شبیه است؟

رسم بر این بوده هرگاه مدیریت باشگاه تغییر می‌کند و مدیریت جدید بر سر کار می‌آید، قدم اول رفع مشکلات مالی و پرداخت مطالبات بازیکنان و کادر فنی باشد، پس توقع بیجایی نیست اگر انتظار داشته باشیم در اولین اقدام موثر، باشگاه مشکلات مالی مربیان و بازیکنان را برطرف کند. بازیکنان و مربیانی که باید علاوه بر دفاع از چهار عنوان قهرمانی در لیگ برتر، برای قهرمانی در آسیا تلاش کنند، بیش از هر زمان دیگری به تمرکز و آرامش نیاز دارند.

مگر غیر از این است که همین مربیان و بازیکنان باید در فینال آسیا به میدان بروند؟ این روزها واجب ترین کار باشگاه باید حل مشکلات این مردان باشد و بی مهری به آنها، بی مهری به پرسپولیس است.

قطعاً پیگیری برنامه‌های میان مدت و اجرای برنامه‌های بلندمدت باید در دستور کار مدیریت باشگاه باشد اما این روزها نباید از برنامه کوتاه مدت که پرسپولیس را به هدف بزرگش (قهرمانی آسیا) می‌رساند، غافل شد.

قهرمانی پرسپولیس را ایران ۴ سال پیاپی دیده و اقتدار مجموعه سرخ را پذیرفته و حالا نوبت اثبات آقایی پرسپولیس در آسیاست. در این بزنگاه تاریخی، سربازان سرخ را تضعیف نکنیم.»