سهل انگاری در مقابله با کرونا خیانت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی روز جمعه در مصلای بیت‌المقدس شهر اراک اظهار کرد: با توجه به شیوع گسترده کرونا افراد در مساجد، دستگاه‌های اجرایی، محله‌ها، بسیج و از جمله روحانیون و تشکل‌های مردمی برای مهار کرونا همکاری کنند.

وی ادامه داد: مقابله با بیماری کرونا باید با همکاری مردم و خانواده‌ها از منازل آغاز شود زیرا در این صورت می‌توان با اقدامات پیشگیرانه از ابتلاء افراد به این ویروس جلوگیری کرد.

دری نجف آبادی با اشاره به مشکل مراکز درمانی در خصوص تأمین دستگاه‌های اکسیژن ساز عنوان کرد: این مشکل باید حل و دستگاه‌های اکسیژن ساز در مراکز دولتی و غیر دولتی تهیه شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به شهادت شهید طهرانی مقدم گفت: در یک برهه ایران از سوخت موشکی و موشک‌های چند زمانه برخوردار نبود اما امروز به همت شهیدانی که همچون شهید طهرانی به جایگاه بزرگ و رفیعی در بحث موشکی دست پیدا کرده است.

دری نجف آبادی با بیان اینکه استان مرکزی از ظرفیت‌های بسیاری در بخش معادن، کشاورزی و صنایع برخوردار است، گفت: هریک از این بخش‌ها یک گنج بزرگ محسوب می‌شوند و با وجود این مزیت‌ها نباید افراد فاقد شغل در استان را شاهد باشیم.

وی گفت: امروز باید از تمامی ظرفیت‌ها در راستای رشد و تعالی جامعه استفاده شود.

دری نجف آبادی با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج بیان کرد: هفته بسیج هفته عزت، شرف، یک سرمایه باعظمت و عامل وحدت و پیروزی است.

وی تصریح کرد: بسیج باید در مسائل اصلی نظام، پیشرفت دین، قرآن، اقتصاد، صنعت و کشاورزی بیش از پیش حضور داشته باشد.