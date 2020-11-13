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۲۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۴:۴۱

لاری عنوان کرد؛

جدال نابرابر کادر درمان با کرونا/درخواست از مردم و مسئولان

جدال نابرابر کادر درمان با کرونا/درخواست از مردم و مسئولان

سخنگوی وزارت بهداشت، رعایت پروتکل های بهداشتی را مورد تاکید قرار داد و گفت: مدافعان سلامت در جدال نابرابر با کرونا حضور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیما سادات لاری، بعد از ظهر جمعه در پایان ارائه گزارش آمار کرونا در کشور، اظهار داشت: همکاران ما در نظام سلامت در طول ماه‌های اخیر در حال تلاش شبانه روزی برای شناسایی بیماران مبتلا به ویروس، پیشگیری از ابتلای افراد جامعه و درمان بیماران در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور مشغول خدمت‌رسانی هستند.

وی افزود: نیروهای بهداشت محیط حرفه‌ای، تکنسین‌های اورژانس کشور، کارکنان آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها، پرستاران، پزشکان و…، در همه این ایام در جدال نابرابر با کرونا حضور دارند.

لاری ادامه داد: بسیاری از نیروهای نظام سلامت در این ایام بیمار شدند و شهدایی را در راه مبارزه با کووید ۱۹ تقدیم کردند. همه این عزیزان ستاره‌های درخشان نظام سلامت و کشور بوده و هستند و قطعاً جایگزینی نخواهند داشت.

سخنگوی وزارت بهداشت، گفت: قدردانی از زحمات تلاشگران عرصه مبارزه با کووید ۱۹ در تمام بخش‌های نظام سلامت وظیفه ماست.

لاری تاکید کرد: امیدواریم با همراهی بیشتر جامعه در رعایت پروتکل‌های بهداشتی مانند استفاده از ماسک، فاصله اجتماعی و جدیت و دقت مسئولان در نظارت بر رعایت پروتکل‌ها و تصمیم‌گیری برای محدودیت‌های مؤثر، قدردان زحمات کادر بهداشت و درمان بوده و آسیب‌های وارد شده به جسم و روان نیروهای بهداشتی و درمانی را التیام بخشیم.

کد مطلب 5070405

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    نظرات

    • IR ۱۵:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۳
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      پاسخ
      همش مردم؟ چه کنیم باید بریم سرکار البته رعایت هم میکنبم‌اما باید حداقل دو هفته تعطیل شه و شهرها قرنطینه۱۸

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