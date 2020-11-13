شناخت دشمن واقعی از مهمترین وظایف مسلمانان به شمار می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام طی پیام مکتوب جمعه اظهار داشت: مؤمن باید عالم به زمان و همیشه زمان شناس باشد.

وی افزود: مؤمن زمان خودش را خوب بشناسد و منظور از زمان شناسی ساعت و دقیقه و روز و شب نیست، منظور از زمان شناسی موقعیت و وظایف و آن اموری است که در آن‌ها واقع هست و نسبت به آن امور باید عکس العمل نشان بدهد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد تاکید کرد: مؤمن باید تمام امور زمان خودش را، حوادث زمان خودش را، حُکام زمان خودش را، دوستان زمان خودش را، دشمنان زمان خودش را، وظایف زمان خودش را و هر آنچه در آن‌ها واقع هست را بشناسد و باید نسبت به آن‌ها عکس العمل نشان بدهد.

وی در ادامه بیان کرد: اگر کسی بخواهد عالم به زمان بشود حتماً باید راه‌های آن را طی کند و اهل مطالعه، تحقیق، پژوهش، مشورت، ارتباط با انسان‌های اهل اطلاع باشد.

وی عنوان کرد: یکی از مصادیق عالم به زمان آن است که انسان دشمنان خودش را بشناسد و گاهی وقت‌ها یک کسی را که انسان با او ادعای دوستی دارد در حقیقت دشمن است.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد تاکید کرد: دشمن شناسی خیلی مهم است که در رأس دشمنان استکباری، دشمنان طاغوتی شیطان که از اول خدای تبارک و تعالی او را به عنوان دشمن بشر و دشمن آدم معرفی می‌کند و انواع دشمنی‌ها را با آدم دارد و از همه طرف می‌تواند بر انسان مسلط بشود.

وی گفت: مؤمنان باید دشمنان و مستکبران را بشناسند و همچنین دشمنان درونی و برونی را هم بشناسند تا بتواند از آن‌ها فاصله بگیرند.