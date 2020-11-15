۴ هزار دانش آموز شهرقدس از گوشی تلفن همراه و تبلت بی بهره اند

حجت الاسلام رضا جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شهرستان قدس ۶۹ هزار دانش آموز داریم، که از این تعداد شش هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد بوده و چهار هزار دانش آموز از امکانات آموزش مجازی مانند گوشی تلفن همراه، تبلت و حتی تلویزیون محروم هستند.

وی با بیان این که نبود این امکانات با وجود گذشت سه ماه از سال تحصیلی تأسف آور است، ادامه داد: وظیفه خود می دانم و این موضوع را در همه جلسات عنوان می‌کنم، بسیاری از خانواده‌ها توانایی ندارند و این نیاز آنها را به چالش کشیده و از همه مسئولان خواستارم در تهیه گوشی و تبلت کمک کنند تا هیچ دانش آموزی از تحصیل جا نماند.

امام جمعه قدس در پایان اضافه کرد: خوشبختانه برخی از افراد که وعده تهیه تبلت در جلسه ۱۳ آبان و به مناسبت روز دانش آموز داده بودند، به وعده خود عمل کردند، اما برخی از افراد نیز هنوز در راستای وعده خود اقدامی نکرده اند.

وی گفت: در حال حاضر ۷۰ تبلت برای دانش آموزان مهیا شده که امیدوارم این تعداد بیشتر نیز شود، تا دانش آموزان بتوانند در این شرایط خاص به تحصیل ادامه بدهند.