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۲۵ آبان ۱۳۹۹، ۹:۴۰

هشدار امام جمعه قدس؛

۴ هزار دانش آموز شهرقدس از گوشی تلفن همراه و تبلت بی بهره اند

۴ هزار دانش آموز شهرقدس از گوشی تلفن همراه و تبلت بی بهره اند

قدس- امام جمعه قدس نسبت به نبود امکانات آموزش مجازی در این شهرستان هشدار داد و گفت: سه ماه از آغاز سال تحصیلی می گذرد، اما ۴هزار دانش آموز از گوشی تلفن همراه، تبلت و یا حتی تلویزیون محرومند.

حجت الاسلام رضا جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شهرستان قدس ۶۹ هزار دانش آموز داریم، که از این تعداد شش هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد بوده و چهار هزار دانش آموز از امکانات آموزش مجازی مانند گوشی تلفن همراه، تبلت و حتی تلویزیون محروم هستند.

وی با بیان این که نبود این امکانات با وجود گذشت سه ماه از سال تحصیلی تأسف آور است، ادامه داد: وظیفه خود می دانم و این موضوع را در همه جلسات عنوان می‌کنم، بسیاری از خانواده‌ها توانایی ندارند و این نیاز آنها را به چالش کشیده و از همه مسئولان خواستارم در تهیه گوشی و تبلت کمک کنند تا هیچ دانش آموزی از تحصیل جا نماند.

امام جمعه قدس در پایان اضافه کرد: خوشبختانه برخی از افراد که وعده تهیه تبلت در جلسه ۱۳ آبان و به مناسبت روز دانش آموز داده بودند، به وعده خود عمل کردند، اما برخی از افراد نیز هنوز در راستای وعده خود اقدامی نکرده اند.

وی گفت: در حال حاضر ۷۰ تبلت برای دانش آموزان مهیا شده که امیدوارم این تعداد بیشتر نیز شود، تا دانش آموزان بتوانند در این شرایط خاص به تحصیل ادامه بدهند.

کد مطلب 5070491

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