ذخیره خون اصفهان به ۲روز رسید/امکان دریافت ۳۰ واحد پلاسما در روز

مجید زینلی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت اهدای خون و پلاسما در استان اصفهان اظهار داشت: هرسال در فصل سرما با کاهش اهدای خون و فراورده‌های خونی مواجه هستیم اما امسال با شیوع کرونا وضعیت ذخیره خون اصفهان به دو روز کاهش یافته است.

وی افزود: در استان اصفهان به تمام گروه‌های خونی نیازمندیم و لازم است شهروندان نسبت به اهدای خون اقدام کنند.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به اینکه در روزهای اخیر با کاهش ۲۵ درصدی اهدای فرآورده‌های خونی در استان مواجه شده ایم، تاکید کرد: اگر روزانه ۴۵۰ نفر موفق به اهدای خون شوند می‌توان ذخیره اصفهان را به هفت روز افزایش داد.

زینلی به اهدای پلاسما در استان اصفهان هم اشاره‌ای کرد و گفت: مرکز جامع انتقال خون خواجو به عنوان تنها مرکز دریافت پلاسما از بهبودیافتگان کرونا می‌تواند روزانه ۳۰ واحد پلاسما از مراجعان دریافت کند.

وی ادامه داد: هر فردی که به بیماری کرونا مبتلا شده و ۲۸ روز از بهبودی وی گذشته باشد، می‌تواند برای اهدای یک واحد پلاسما اقدام کند.