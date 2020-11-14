نتیجه تست کرونا اردونشینان تیم ملی بسکتبال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی بسکتبال روز گذشته تست PCR دادند تا بر اساس نتیجه آن مجوز شروع تمریناتشان را بگیرند.
نتایج تست اخذ شده از اردونشینان تیم ملی بسکتبال حکایت از پاک بودن آنها از ویروس کرونا داشت. بدین ترتیب این بازیکنان از امروز شنبه با برگزاری اولین جلسه تمرینی اردوی آماده سازی خود را به صورت رسمی آغاز میکنند. این جلسه تمرینی از ساعت ۱۰ آغاز میشود.
روزبه ارغوان، محمد ترابی، محمد جمشیدی، محمد حسن زاده، حامدحسین زاده، سعیدداورپناه، مایک رستم پور، آرمان زنگنه، عماد سلمانی، مسعود سلیمانی، امیر صدیقی، سجاد مشایخی، میثم میرزایی، علیار نجفی و سیناواحدی نفراتی هستند که اردوی تیم ملی بسکتبال با حضور آنها استارت میخورد.
حامد حدادی و صمد نیکخواه بهرامی نیز به این اردو دعوت شدند اما حدادی به دلیل حضور در لیگ چین و نیکخواه بهرامی به دلیل بیماری کرونا در تمرینات غایب خواهند بود. رسول مظفری هم دیگر بازیکنی است که به دلیل بیماری از حضور در تمرینات منع شد.
آرون گرامی پور و بهنام یخچالی هم در آغاز تمرینات تیم ملی بسکتبال غایب هستند اما با تاخیر و پیش از آغاز دیدارهای این تیم به جمع اردونشینان ملحق میشوند. گرامی پور سنتر ایرانی - بریتانیایی بسکتبال که در انگلستان اقامت دارد ۲۸ آبان ماه به ایران سفر میکند و در ترکیب تیم ملی قرار میگیرد. بهنام یخچالی اما دیرتر از او و دو روز پیش از اعزام تیم ملی به ایران میرسد.
قرار است بهنام یخچالی که با تیم روستور در لیگ باشگاهی آلمان بازی میکند، ۲ آذرماه به جمع ملی پوشان اضافه شود.
اردوی تیم ملی بسکتبال ایران به منظور حضور در پنجره دوم انتخابی کاپ آسیا برگزار میشود. دیدارهای این پنجره به صورت متمرکز در قطر برگزار میشود.
تیم ملی بسکتبال ۴ آذرماه عازم قطر میشود تا ۸ و ۱۰ آذرماه به ترتیب با عربستان و سوریه دیدار کند.
در چارچوب رقابتهای انتخابی کاپ آسیا و از پنجره نخست این رقابتها سال گذشته تیم ملی بسکتبال در دو دیداری که در ورزشگاه آزادی برگزار شد تیمهای سوریه و قطر را با شکست مواجه کرد.
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