عباس قیصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با حمایت، رایزنی‌ها و پیگیری‌های استاندار ایلام و رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، این دستگاه اکسیژن‌ساز خریداری شده و توسط متخصصین و دست‌اندرکاران مربوطه برای تقویت اکسیژن مصرفی بیماران بستری در بیمارستان در حال نصب و راه اندازی است.

وی اضافه کرد: این دستگاه اکسیژن‌ساز میزان ۶۰۰ لیتر اکسیژن در دقیقه تولید می‌کند و در کنار دو دستگاه اکسیژن‌ساز دیگر، برای تقویت اکسیژن مصرفی در بیمارستان نصب و راه‌اندازی خواهد شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام یادآور شد: این دستگاه اکسیژن‌ساز با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال خریداری شده و دغدغه‌های مربوط به افزایش بی‌نظیر تعداد بیماران بستری و اکسیژن مصرفی احتمالی مورد نیاز آنان را برطرف خواهد کرد.