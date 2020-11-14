عباس قیصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با حمایت، رایزنیها و پیگیریهای استاندار ایلام و رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، این دستگاه اکسیژنساز خریداری شده و توسط متخصصین و دستاندرکاران مربوطه برای تقویت اکسیژن مصرفی بیماران بستری در بیمارستان در حال نصب و راه اندازی است.
وی اضافه کرد: این دستگاه اکسیژنساز میزان ۶۰۰ لیتر اکسیژن در دقیقه تولید میکند و در کنار دو دستگاه اکسیژنساز دیگر، برای تقویت اکسیژن مصرفی در بیمارستان نصب و راهاندازی خواهد شد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام یادآور شد: این دستگاه اکسیژنساز با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال خریداری شده و دغدغههای مربوط به افزایش بینظیر تعداد بیماران بستری و اکسیژن مصرفی احتمالی مورد نیاز آنان را برطرف خواهد کرد.
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