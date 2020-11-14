به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین به تصمیم وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا برای بازدید از شهرک های صهیونیست نشین در کرانه باختری واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، این جبهه با صدور بیانیه ای تصمیم «مایک پمپئو» برای بازدید از شهرک های صهیونیستی در کرانه باختری را وقیحانه توصیف کرد. جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین اعلام کرد: این اقدام پمپئو بدون توجه به خواسته جامعه بین الملل و همچنین حقوق ملت فلسطین، انجام می شود.

این جبهه همچنین تأکید کرده است: چنین اقدامی موجب تشویق هرچه بیشتر رژیم صهیونیستی برای توسعه شهرک‌سازی و اجرای طرح الحاق کرانه باختری خواهد شد. پیشتر نیز جنبش مقاومت اسلامی حماس به اقدام قریب الوقوع وزیر خارجه آمریکا واکنش نشان داده بود.

همچنین نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین در همین ارتباط اعلام کرده بود: تصمیم وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا برای بازدید از شهرک های اسرائیلی در کرانه باختری یک اقدام بی سابقه و در عین حال خطرناک است که باید از آن اجتناب شود.

محمد اشتیه در ادامه گفته بود: این اقدام پمپئو در واقع به منزله مشروعیت بخشی به شهرک هایی است که به صورت غیرقانونی در اراضی کرانه باختری بنا شده اند. ما معتقدیم که شهرک سازی ها نقض قوانین بین المللی محسوب می شوند.