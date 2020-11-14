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۲۴ آبان ۱۳۹۹، ۹:۴۹

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شمیرانات:

۳۰ هکتار از اراضی ملی شمیرانات از ید متصرفان خارج شد

۳۰ هکتار از اراضی ملی شمیرانات از ید متصرفان خارج شد

شمیرانات- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شمیرانات از رفع تصرف و خارج شدن بیش از ۳۰ هکتار اراضی ملی این شهرستان از ید متصرفان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شکری صبح شنبه در جمع خبرنگاران از رفع تصرف و خارج شدن بیش از ۳۰ هکتار اراضی ملی این شهرستان از ید متصرفان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و اظهار داشت: ۳۰ هکتار از این اراضی در اجرای ۲۸ فقره حکم قطعیت یافته قضائی و حدود ۳ هزار مترمربع دیگر نیز در راستای اجرای ۳ فقره تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و با هماهنگی مقام قضائی باز پس گیری و به دولت بازگردانده شده است.

وی افزود: این تصرفات که توسط افراد سودجو در پلاک‌های مختلف بخش‌های لواسانات و رودبار قصران شهرستان شمیرانات انجام شده بود با حضور عوامل یگان حفاظت منابع طبیعی این شهرستان و نیروی انتظامی علاوه بر عملیات اجرای احکام و رفع تصرف، تمامی بناها و مستحدثات ایجاد شده بر روی این اراضی مورد تخریب قرار گرفته است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شمیرانات با اشاره به اینکه در بحث حفاظت از عرصه‌های ملی رویکرد پیشگیرانه در دستور کار قرار دارد اظهار داشت: در این خصوص تیم‌های گشت و مراقبت یگان حفاظت منابع طبیعی به صورت مستمر عرصه‌های منابع طبیعی را مورد رصد و پایش قرار می‌دهند و به محض مشاهده هرگونه تخلف بر روی اراضی ملی با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

شکری نقش مردم را در حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی بسیار مهم برشمرد و بیان داشت: بهترین حفاظت کننده عرصه‌های منابع طبیعی خود مردم هستند که نقش اساسی و کلیدی را در حفظ این مواهب الهی دارند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شمیرانات گفت: منابع طبیعی متعلق به همه مردم است و آنها باید در حفظ و نگهداری از این منابع ارزشمند مشارکت داشته باشند.

وی تأکید کرد: فرهنگ سازی در خصوص حفاظت از عرصه‌های ملی و منابع طبیعی یکی از مؤلفه‌های مهم و ضروری بشمار می‌آید که در این ارتباط نقش رسانه‌ها بسیار حائز اهمیت است و از عموم مردم می‌خواهیم در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تصرف در عرصه‌های ملی فوراً مراتب را از طریق سامانه ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.

گفتنی است شهرستان شمیرانات دارای ۱۴۰ هزار هکتار اراضی ملی است.

کد مطلب 5070729

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