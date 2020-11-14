۳۰ هکتار از اراضی ملی شمیرانات از ید متصرفان خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شکری صبح شنبه در جمع خبرنگاران از رفع تصرف و خارج شدن بیش از ۳۰ هکتار اراضی ملی این شهرستان از ید متصرفان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و اظهار داشت: ۳۰ هکتار از این اراضی در اجرای ۲۸ فقره حکم قطعیت یافته قضائی و حدود ۳ هزار مترمربع دیگر نیز در راستای اجرای ۳ فقره تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و با هماهنگی مقام قضائی باز پس گیری و به دولت بازگردانده شده است.

وی افزود: این تصرفات که توسط افراد سودجو در پلاک‌های مختلف بخش‌های لواسانات و رودبار قصران شهرستان شمیرانات انجام شده بود با حضور عوامل یگان حفاظت منابع طبیعی این شهرستان و نیروی انتظامی علاوه بر عملیات اجرای احکام و رفع تصرف، تمامی بناها و مستحدثات ایجاد شده بر روی این اراضی مورد تخریب قرار گرفته است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شمیرانات با اشاره به اینکه در بحث حفاظت از عرصه‌های ملی رویکرد پیشگیرانه در دستور کار قرار دارد اظهار داشت: در این خصوص تیم‌های گشت و مراقبت یگان حفاظت منابع طبیعی به صورت مستمر عرصه‌های منابع طبیعی را مورد رصد و پایش قرار می‌دهند و به محض مشاهده هرگونه تخلف بر روی اراضی ملی با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

شکری نقش مردم را در حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی بسیار مهم برشمرد و بیان داشت: بهترین حفاظت کننده عرصه‌های منابع طبیعی خود مردم هستند که نقش اساسی و کلیدی را در حفظ این مواهب الهی دارند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شمیرانات گفت: منابع طبیعی متعلق به همه مردم است و آنها باید در حفظ و نگهداری از این منابع ارزشمند مشارکت داشته باشند.

وی تأکید کرد: فرهنگ سازی در خصوص حفاظت از عرصه‌های ملی و منابع طبیعی یکی از مؤلفه‌های مهم و ضروری بشمار می‌آید که در این ارتباط نقش رسانه‌ها بسیار حائز اهمیت است و از عموم مردم می‌خواهیم در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تصرف در عرصه‌های ملی فوراً مراتب را از طریق سامانه ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.

گفتنی است شهرستان شمیرانات دارای ۱۴۰ هزار هکتار اراضی ملی است.