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۳ تیر ۱۳۸۶، ۱۶:۲۵

با برپایی تظاهرات ؛

انگلیسی ها خواستار خروج کشورشان از عراق شدند

انگلیسی ها خواستار خروج کشورشان از عراق شدند

گروههای مخالف جنگ در تظاهراتی در شهر منچستر انگلیس خواستار خروج کشورشان از عراق شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این تظاهرات شهروندان انگلیسی از "گوردون براون" نخست وزیر آتی انگلیس خواستند که نیروهای انگلیسی را از عراق خارج کند.

گروههای مخالف جنگ عراق به عنوان سازماندهندگان این تظاهرات همچنین از براون خواستند که هر گونه احتمال حمله به ایران را به خاطر برنامه های هسته ای تهران، کنار بگذارد.

همچنین این گروه از براون خواستند تا فاصله خود را از جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا حفظ کند.

"مارک کرانتز" یکی از رهبران گروههای ضد جنگ در این تظاهرات  گفت که گرچه براون از جنگ عراق حمایت کرد، اما او به خوبی از سرنوشت بلر و کاهش محبوبیت نخست وزیر این کشور به خاطر همراهی آمریکا در تهاجم به عراق در سال 2003 آگاه است.

کد مطلب 507073

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