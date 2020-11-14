تابلوسازی با مجموعه پرکاس، منتخب برندهای مطرح

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در فضای رقابتی و شلوغ امروز با افزایش روز افزون مشاغل و افزایش آنها چه به صورت فعالیت حقیقی و یا مجازی شاهد رقابت فشرده بین کسب و کارها هستیم. حضور در تمام فعالیت‌ها و روش‌های رقابتی در تجارت باعث رشد کسب و کار شما می‌باشد. روش‌هایی که در دید مشتری باشد و در حافظه مخاطب قرارگیرد. تبلیغات محیطی پیام و هدف شما را خیلی ساده در ذهن به جای می‌گذارد.یکی از روش‌های تبلیغات تابلو سازی می‌باشد که به شما این امکان را می‌دهد کسب و کار خود را روی تابلو فروشگاه خود و یا هرجای دنیا تبلیغ کنید.

اهمیت تابلوسازی در جذب مشتری

آغاز هر کسب و کار در یک مکان تجاری مستلزم هزینه‌های اولیه است که گاهی هزینه‌های زیادی نیز دارد. کسانی که این هزینه‌ها را برعهده می‌گیرند به دنبال موفقیت در تجارت خود هستند و این مهم زمانی حادث می‌شود که زمینه ورود مشتری را فراهم کرده باشند. یکی از کارهایی که باید در شروع و یا برای توسعه کسب و کار انجام داد تبلیغات محیطی و امتیازهای استفاده از آن است.

مهمترین نکته در تابلوسازی برای کسب و کارها معرفی برند می‌باشد. شما با ساخت تابلو و طراحی آن می‌توانید برندینگ خدمات خود را در نمایش عموم قرار دهید و از تبلیغات محیط برای گسترش برند خود استفاده کنید. همچنین در تابلو خود می‌توانید برند، لگو، علامت تجاری خود و آدرس سایت را قرار دهید.

هزینه تهیه تابلوسازی برای فروشگاه نسبت به دیگر روش‌های تبلیغاتی بسیار مقرون به صرفه است. وقتی نوبت به تهیه تابلو تبلیغاتی می‌رسد، با طرح‌ها و سبک‌های مختلف و زیادی روبرو خواهیم شد که می‌توان انتخاب کرد.

گاهی هزینه زیاد و اجرای یک تابلو پر زرق وبرق برای جذب مشتری لازم نیست و با اجرای مناسب مانند چاپ بنر یا استیکر ارزان قیمت و نصب آن در مکان مناسب و یک پیام تبلیغاتی تأثیرگذار با فونت بزرگ و شاید یک لوگو جذاب و بهره بردن از رنگ‌های چشمگیر می‌تواند تأثیر خوبی در جذب مخاطب داشته باشد.

نوع تابلو تبلیغاتی

امروزه مدل‌های مختلفی از تابلو و متناسب با انواع سلیقه‌ها در تابلو سازی‌ها به راحتی می‌توان پیدا کرد و به شما این امکان را می‌دهد که به راحتی آنچه که در ذهن دارید را بر روی تابلو پیاده سازی کنید.

مهمترین نوع تابلو ها عبارتند از تابلو چلنیوم، تابلو فلکسی و تابلو ال ای دی که به همراه برخی دیگر از تابلوها مانند نئون، لایت باکس و دیگر حروف برجسته از پرکاربردترین تابلوها در تابلوسازی‌ها می‌باشند.

تابلو چلنیوم

تابلو چلنیوم به علت زیبایی و نمای خاص خود از پرتقاضاترین ها در بازار تابلوسازی به شمار می‌روند. چلنیوم ها دارای دو بخش حروف برجسته و کامپوزیتی هستند، در این تابلو هر حرف پس از طراحی در اتوکد یا کورل به صورت کاملاً سه بعدی و در محفظه‌ای جداگانه ساخته خواهد شد و با نور پردازی خاص توسط لامپ‌های SMD وLED، سطوح پلاستیکی و لایه‌های چلنیوم شکل خواهد گرفت. از مزایای تابلو چلنیوم عمر استفاده بال، مصرف برق پایین و قابلیت شسته شدن آن است.

در پایین نمونه از تابلو سازی چلنیوم که توسط مجموعه پرکاس برای مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی هما در حال پیاده سازی می‌باشد را می‌بینید.

تابلو راهنما

این تابلوها برای معرفی و نشان دادن آدرس مکان‌های مختلف در درون و بیرون شهر مورد استفاده قرار می‌گیرد و از مزایای مهم استفاده از آنها خارج کردن مردم از سردرگمی می‌باشد.

تابلو راهنما در مکان‌های مختلف استفاده و نصب می‌شوند، به همین دلیل دارای دسته بندی‌های مختلفی می‌باشند و با توجه به نوع استفاده به دو دسته کلی تابلوهای راهنمای محیطی و تابلوهای راهنمای سالنی تقسیم بندی می‌شود.

از تابلوهای راهنمای محیطی برای معرفی مکان‌های مختلف مانند نمایشگاه‌ها، فرهنگسراها، بیمارستان‌ها، سالن‌های ورزشی و … استفاده می‌شود.

همچنین یک استفاده مهم دیگر از این تابلوها توسط راهنمایی و رانندگی می‌باشد که با استفاده از آنها به معرفی مسیرها و جاده‌ها می‌پردازد و خیابان‌های درون شهر و بیرون شهر را معرفی می‌کند.

مجموعه تابلوسازی پرکاس

مجموعه تابلوسازی پرکاس در سال ۱۳۸۷ تأسیس شد. پرکاس فعالیت خود در زمینه چاپ، تبلیغات محیطی و اجرای سازه‌های تبلیغاتی و نمای ساختمانی را به مدد تیمی مجرب و دارای تجربیات عملی و دانش علمی لازم آغاز نمود.

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