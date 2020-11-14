مهم ترین اقدام ضد کرونایی باید تعطیلات شدید باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حریرچی، صبح شنبه با حضور در برنامه چاپ اول شبکه خبر، با اشاره به مدل های مختلف کنترل ویروس کرونا در جهان، افزود: یک مدل تحت عنوان «سرکوب» است که در برخی کشورها مثل چین، نیوزلند، کره جنوبی و تایوان، اجرا شد و موفق بود.

وی افزود: اجرای مدل سرکوب، نیازمند یک اقتصاد کاملا قوی و حکومتی کاملا قاطع است که هر تصمیمی که دولت می گیرد، اجرا شود. به طوری که تایوان با ۲۷ میلیون جمعیت، الان ۲۰۰ روز است که حتی یک فوتی کرونایی ندارد.

حریرچی به روش در پیش گرفته شده در کشورمان اشاره کرد و افزود: ما سیاست انقباظی و انبساطی متناوب را انتخاب کرده ایم که بعضا تصمیمات درست گرفته نمی شود. بنابراین، در شرایطی که با آمار بالای فوتی ها و ابتلا مواجه هستیم، مهم ترین اقدام، تعطیلات شدید است تا کمر بیماری بشکند.