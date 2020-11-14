سرپرست مرکز مطالعات راهبردی خلیج فارس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز با اعلام این خبر در گفت و گو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: در راستای اهداف، برنامه‌ها، رسالت و چشم انداز این مرکز که در اساسنامه آورده شده و تصریح شده یکی از مهمترین برنامه‌ها و اهدافی که مرکز به آن می‌پردازد رصد مسائل و موضوعات حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به عنوان یک زیر سیستم در منطقه غرب آسیا است که مهمترین یا یکی یکی از مهمترین اهداف و برنامه‌های این مرکز است در همین راستا چهارمین نشست تخصصی امسال این مرکز به بحث آینده انقلاب بحرین مرتبط می‌شود.

امین صادقی بکیانی، افزود: چرایی انتخاب این موضوع به عنوان یک نشست در قالب نشست مجازی از طریق سامانه وبینار به دلیل اهمیتی که مجدداً کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در صحنه بین الملل پیدا کرده اند زیرا با اهمیت یافتن نقش چین در عرصه بین المللی و این تصور که شاید آمریکا نگاه و رویکرد به شرق و مختصاً چین پیدا خواهد کرد و از اهمیت راهبردی خلیج فارس کاسته خواهد شد و تحولاتی که در یکماه گذشته و یا قبل تر از آن ۲ ماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده است و عادی سازی روابط رژیم غاصب صهیونیستی با ۲ کشور امارات متحده عربی و بحرین حاکی از آن است که خلیج فارس همچنان جز کانونی ترین محورهایی هست که در عرصه بین الملل تحولات آن در واقع قابلیت پوشش و رصد و بررسی و تبیین دارد.

این دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه شیراز در ادامه، گفت: به همین دلیل مرکز مطالعات راهبردی خلیج فارس هم در راستای وظیفه و رسالتی که بر عهده داشته در اولین نشست خود به همین بحث عادی سازی روابط امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی پرداخته است.

صادقی بکیانی تصریح کرد که نشست دوم مرکز مطالعات خلیج فارس در خصوص بحران قره باغ و ارتباط آن با امنیت ملی جمهوری اسلامی و نشست سوم پیرامون انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا که هفته گذشته برگزار شد بود.

وی به تشریح برنامه آینده این مرکز پرداخت و گفت: نشست چهارم که رویکردی آینده نگرانه نسبت به تحولات کشور بحرین و جریان‌های انقلابی که در بحرین فعال هستند، دارد و ما در این نشست از مرتضی السندی، رهبر جنبش الوفاء اسلامی بحرین دعوت کردیم تا نسبت به گذشته یک روندی از گذشته انقاب بحرین داشته باشد و اینکه جریانات گروه‌ها احزاب و جنبش‌هایی که در انقلاب بحرین فعال هستند و نوع نگاهشان نسبت به حکومت آل خلیفه متقابلاً سرکوب و نوع ارعابی که حکومت آل خلیفه برای سرکوب این انقلاب مردمی درپیش گرفته به بحث و بررسی گذاشته شود و یک وضعیت سنجی از حال کنونی انقلاب بحرین با سخنرانی آقای السندی خواهیم داشت.

سرپرست مرکز مطالعات راهبردی خلیج فارس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز اعلام کرد: با توجه به تحولات گذشته‌ای که در انقلاب بحرین رخ داده و تحولاتی که اکنون در منطقه خلیج فارس در حال رخ دادن است نقطه کانونی بحث به شمار می‌رود.

صادقی بکیانی، افزود: عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با بحرین با چه اهدافی برای رژیم آل خلیفه صورت گرفته؟ نوع نگاه جنبش‌های اسلامی مخصوصاً همین جریان الوفاء اسلامی نسبت به این عادی سازی چگونه است؟ و در کلان ما تبیین بحث را باید داشته باشیم که با این اوصاف چه چشم اندازی و چه آینده‌ای را برای انقلاب بحرین ترسیم خواهیم کرد؟ از اهداف این وبینار است.

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست در روز سه شنبه ۲۷ آبانماه جاری از ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ از طریق سامانه وبینار بصورت مجازی برگزار خواهد شد و مخاطبین چه عام و چه خاص که مختصاً دانشجویان علوم سیاسی و روابط بین الملل هستند می‌توانند با وارد شدن در سامانه وبینار به آدرس www.wbnr.ir و وارد کردن نام خود و کد 354da وارد نشست مجازی شوند و از محتوای این نشست استفاده کنند.