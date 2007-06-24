رقم قرارداد مصطفی دنیزلی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بیادی عضو جدید و سخنگوی هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در مصاحبه هایی که پس از انتخاب حبیب کاشانی به عنوان مدیرعامل انجام داده است مبلغ قرارداد مصطفی دنیزلی را یک میلیارد تومان اعلام کرده است که به گفته یکی از نزدیکان انصاریفرد این مبلغ به هیچ وجه صحت ندارد. قبل از این نیزعنوان شده بود سرمربی ترکیه ای پرسپولیس برای حضورش دراین باشگاه مبلغی نزدیک به دو میلیارد تومان دریافت کرده است.

یک مقام مسئول در باشگاه پرسپولیس با رد مبالغی که اعضای جدید هیات مدیره در مورد مبلغ قرارداد دنیزلی اعلام کرده اند، مبلغ دریافتی این مربی را کمتر از 730 میلیون تومان اعلام و تاکید کرد حتی با اضافه شدن مبالغ دریافتی سایر اعضای کادر فنی بازهم این مبلغ به یک میلیارد تومان نمی رسد.

به گفته وی رقم دقیق قرارداد دنیزلی حدود 730 میلیون تومان بوده است که وی بین 20 تا 30 هزارلار از این مبلغ را نیز دریافت نکرده است. ضمن اینکه قرارداد علی نورالدین دستیار دنیزلی کمتر از 65 میلیون تومان بوده است. محسن اسکندری سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس نیز به صورت ماهاینه حقوق دریافت می کرده و پیش قراردادی نداشته است. حمید استیلی نیز در میانه های راه از کادر فنی جدا شده است.

این اظهار نظرها در شرایطی صورت گرفته است که محمدحسن انصاریفرد در مصاحبه های قبلی اش اعلام کرده بود هزینه و مبالغ دریافتی کادر قبلی تیم فوتبال پرسپولیس بسیار بیشتر از مبلغ دریافتی کادر فنی فصل گذشته این تیم بوده است.