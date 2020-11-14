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۲۴ آبان ۱۳۹۹، ۱۰:۲۴

عضو هیئت علمی دانشکده طب سنتی مطرح کرد؛

وضعیت داروی منتسب به امام کاظم(ع) برای درمان کرونا

وضعیت داروی منتسب به امام کاظم(ع) برای درمان کرونا

عضو هیئت علمی دانشکده طب سنتی، با اشاره به اینکه اطلاعات غیر علمی پیرامون درمان کرونا به سرعت در جامعه پخش می شود، گفت: داروی منتسب به امام کاظم(ع) برای درمان کووید ۱۹، هیچ سند علمی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مژگان تن ساز، با اشاره به اینکه کرونا یک بیماری هزار چهره است و از طرفی بیماری های ویروسی درمان قطعی ندارند، اظهار کرد: تنها موضوعی که می تواند در عوارض بیماری نقش داشته باشد سیستم ایمنی و واکنش بدن به ویروس است.

وی تاکید کرد: کرونا می تواند برای برخی از افراد بیماری جدی و بسیارخطرناکی تلقی شود.

تن ساز، پیشگیری را مقدم بر درمان دانست و توجه به رعایت توصیه های بهداشتی، استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی را ضروری ذکر کرد.

وی با اشاره به اینکه هنوز دارو و درمان قطعی برای کرونا وجود ندارد خاطرنشان کرد: درمان هایی همانند بخور جوش شیرین شواهد بالینی قطعی برای کنترل و درمان بیماران ندارد.

تن ساز توضیح داد: پیروی از توصیه های غذایی برای تقویت سیستم ایمنی می تواند برای پیشگیری از ابتلا و یا کنترل روند پیشرفت بیماری به میزان قابل توجهی کمک کننده باشد.

وی افزود: نباید به توصیه های غیر علمی افرادی که  تخصص و تجربه ای در درمان کرونا ندارند اکتفا کرد و صرفا باید با متخصصان این حوزه برای درمان مشورت کرد.

تن ساز گفت: نمی توان صرفا تجربه شخصی یک فرد در درمان کرونا را به کل جامعه تعمیم داد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، افزود: پیروی از توصیه های سبک بهتر زندگی برای افزایش ایمنی بدن می تواند به میزان قابل توجهی برای کنترل بیماری اثرگذار باشد.

تن ساز با تاکید بر اینکه برای استفاده از برخی داروهای طب سنتی شواهد بالینی وجود دارد، از انجام کارآزمایی های بالینی بر روی برخی از داروهای طب سنتی خبر داد.

وی با اشاره به اینکه تاثیر داروی منتسب به امام کاظم(ع) برای درمان کووید ۱۹ نیز هیچ سند علمی ندارد، خاطرنشان کرد: این دارو در مرحله تحقیق و کارآزمایی قرار دارد.

کد مطلب 5070795

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    نظرات

    • علی IR ۰۳:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
      5 1
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      با سلام من خودم و خانواده از داروی امام کاظم (ع) برای تقویت سیستم ایمنی و درمان سرما خوردگی ها استفاده کردیم و نتیجه گرفتیم، من ایا دارو رو به چند نفر دیگه توصیه کردم اون ها هم استفاده کردن و بشیار راضی بود.
    • مبینا FR ۱۹:۱۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
      2 0
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      واکسن طبیعی: دارو امام کاظم علیه السلام
    • جهان DE ۰۷:۴۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
      1 0
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      داروی امام کاظم درمان کننده کرونا نیست ،اما یک نوع پیشگیری کننده هست ،با قوی کردن سیستم ایمنی هر نوع بیماری ویروسی رو در مرحله اول خنثی میکنه ،در مورد سینوزیت حاد هم من استفاده کردم ،زمان خوب شدن رو از ده روز به دو روز کاهش داد ،من در روز سوم دارم میرم به محل کارم
    • احد IR ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۶
      0 0
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      سلام تلقین درمانی اگه درست و با تمرکز باشه جواب میده مثلا یک دارویی رو دکتر بهت میده و میگه که این دارو حتما درمان میکنه در حالی که این یک دارونما است ولی طرف کاملا حرف دکتر رو باور داره و بعد از مدتی میبینه که درمان شده و برعکس کسی سرش کمی درد میکنه بخودش تلقین میکنه که میگرن دارم و میگرن میگیره

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