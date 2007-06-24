هدف ارتقاء سطح تئاتر کودک و نوجوان است

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر قاضینظام هدف از برگزاری برنامه دورهای نمایشهای کودک و نوجوان را ارتقاء سطح تئاتر کودک و نوجوان دانست و گفت: "امیدوارم اجرای این نمایشها که با در نظر گرفتن تالار هنر در یازده مرکز از نهم تیرماه آغاز میشود با تمام کاستیها و نواقص احتمالی در اجرا با استقبال و مشارکت مردم تهران مواجه شود. چرا که برنامههای شهرداری بدون مشارکت مردم نمیتواند موفق باشد."
وی بر استمرار اینگونه حرکتهای تئاتری در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تأکید کرد و افزود: "چنین حرکتهایی متأسفانه در تئاتر استمرار نداشته و ما امیدواریم شاهد به بار نشستن آنها باشیم. پراکندگی مدیریت در فرهنگسراهای مختلف یکی از مشکلات عمده ما در هماهنگی و تهیه امکانات لازم برای برگزاری این اجراها و تجهیز سالنها بوده و من تلاش میکنم با تجهیز امکانات لازم نمایشها با کمترین کمبود روی صحنه بروند."
مدیر امور نمایش معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درباره نحوه تعامل مالی با گروههای شرکتکننده در این برنامه گفت: "70 درصد فروش گیشه نمایشها به گروهها و 30 درصد باقیمانده نیز به فرهنگسراها تعلق میگیرد. با در نظر گرفتن تفاوت قیمت بلیت در مناطق مختلف و میزان استقبال از نمایشها کاستیهای احتمالی در فروش بلیت توسط سازمان به گروهها پرداخت میشود. همچنین اجراهایی ویژه کودکان بهزیستی و ارگانهای دیگر با هزینه سازمان برپا میشود."
وی تصریح کرد: "با توجه به عملکرد ما در سال گذشته بودجه سال 86 امور نمایش افزایش پیدا کرده و ما در حمایت از گروهها برای بستن قرارداد مشکل نداریم." قاضی نظام درباره حمایت سازمان از اعزام این نمایشها به جشنوارههای معتبر خارجی گفت: "حضور گروههای نمایشی در کشورهای خارجی به عنوان سفیران فرهنگی کشور بهترین شیوه برای انتقال فرهنگ غنی و ارزشهای اصیل ایرانی است و ما حاضریم در صورت دعوت جشنوارههای خارجی، به گروهها برای سفر خارجی کمک کنیم."
مدیر امور نمایش معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در پایان ابراز امیدواری کرد تبلیغات گسترده با استفاده از بنرها و بیلبوردهای تبلیغاتی و پوشش خبری مناسب رسانهها و پخش تیزرهای تبلیغاتی از شبکههای مختلف تلویزیون و پخش آنونسهای ویژه جشنواره از تلویزیونهای شهری متعلق به شهرداری بتواند در جذب مخاطب برای جشنواره موثر باشد.
مجتبی اقدامی رئیس فرهنگسرای هنر هم در این نشست گفت: "در دوره جدید فعالیتهای نمایشی سازمان، فرهنگسرای هنر و مدیریت امور نمایش سازمان فرهنگی هنری شهرداری ضمن برگزاری نخستین دوره مسابقه نمایشنامهنویسی کودک و نوجوان و اهداء جوایز قابل توجه برای نخستینبار در این حیطه نمایشنامهنویسی اقدام به انتخاب 10 نمایشنامه برتر جهت اجرا توسط کارگردانان مطرح این حوزه کرد."
وی گفت: "فرهنگسرای هنر به عنوان یکی از فرهنگسراهایی که بیشترین سابقه مطالعاتی و اجرایی را در این زمینه داشته سال گذشته میزبان سه اجرای حرفهای تئاتر بوده است." اقدامی در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد دوره دوم مسابقه نمایشنامهنویسی کودک و نوجوان نیز امسال برگزار و نتایج آن تا بهار سال آینده اعلام شود.
جواد ذوالفقاری، کارگردان نمایش "بازی پسر و گرگ"، هم گفت: "حرکتی که شروع شده حرکت بسیار بجاست. چرا که توسط شهرداری برگزار میشود و شهرداری در بسیاری از کشورهای مدرن دنیا متولی تئاتر است. شروع این حرکت بسیار زیباست. زیرا پخش شدن کارها در سطح شهر تهران و جاهایی که تا به حال امکان ارائه کار مناسب در آنها وجود نداشته بسیار ارزشمند است و من این امر را به مدیران شهرداری تبریک میگویم."
رضا فیاضی، کارگردان نمایش "وای به حال عنکبوتها"، گفت: "من در این نشست مطبوعاتی احساس غرور میکنم. چون به جرأت میتوانم بگویم این نخستینبار است که به تئاتر کود ک و نوجوان تا این اندازه توجه میشود و پس از سالها دوری از تئاتر امسال را برای خود سال فعالیت در تئاتر کودک و نوجوان قرار دادهام. برای اولینبار شاهد بودم کارگردانان از سالنهای اجرا دیدن و مشکلات آنها را بررسی کردند. اگر سالن هم مناسب اجرای نمایش نبود طبق تقاضای گروه آن را تغییر دادند."
در ادامه مریم کاظمی، فریبا رئیسی، شهرام کرمی، حمیدرضا ریشهری و فهیمه میرزاحسینی که در این نشست حضور داشتند، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این برنامه دورهای از اجرای نمایشهای خود به مدت چند ماه در فرهنگسراهای مختلف تهران ابراز رضایت کردند. مجید گیاهچی مدیر اجرایی این رپرتوار از چاپ نمایشنامههای برگزیده اولین دوره مسابقه نمایشنامهنویسی کودک و نوجوان تا پایان سال خبر داد.
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