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۳ تیر ۱۳۸۶، ۱۶:۴۶

اجلاس سالیانه "کلیسای انجیلی آلمان" برگزار شد

سی و یکمین اجلاس سالیانه "کلیسای انجیلی آلمان" با حضور دهها شخصیت مهم فرهنگی وسیاسی در شهر کلن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزارکنندگان اجلاس سالیانه کلیسای انجیلی آلمان که با حضور دهها هزار شرکت کننده و هزاران نفر میهمان تشگیل گردید، بیش از سه هزار برنامه مختلف پیرامون مسائل روز دینی، اعتقادی و نیز مشکلات اجتماعی و جهانی ترتیب دادند.

در اجلاس کلیسای انجیلی آلمان، متولیان آن بر امر ایراد خطابه و موعظه در جهت حل مسائل و مشکلات جوامع کنونی بشری و نیز پاسخ‌گویی به نیازهای اعتقادی و عاطفی انسانها اهمیت ویژه‌ای قائل شده بودند.

در این راستا جلسات متعددی پیرامون جلوگیری از اتلاف وقت در زندگی انسانها، مبارزه با عوامل ایجاد ترس از زندگی و نیز به‌کارگیری سیاست تنش زدایی جهت کاهش بحران‌های اجتماعی بشری برگزار شدند.

در این همایش از شخصیتهای برجسته‌ای جهت ایراد سخنرانی نیز دعوت به‌عمل آمده بود که می‌توان به دو تن از متفکران به‌نام افریقایی به نامهای «دزموند توتو» و «آگنس آبوم» اشاره کرد.

از سوی دیگر در برنامه‌های این اجلاس بحث و گفتگو میان هیئتی از مسلمانان و مسیحیان کاتولیک در دستور کار قرار داشت تا پیرامون موضوعات مختلف دیدگاههای خود را مطرح نمایند.

کد مطلب 507097

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