پیام مساعدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد که امروز به سبب وزش باد شمال غربی سواحل مرکزی و جنوبی استان مواج و متلاطم خواهد بود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: از فردا (یکشنبه) با ورود یک سامانه ناپایدار جوی جدید به استان، به تدریج بر پوشش ابر در آسمان استان افزوده خواهد شد.
وی ادامه داد: فعالیت این سامانه بارشی تا روز سه شنبه تداوم خواهد داشت که طی این مدت در برخی نقاط استان وقوع رگبار پراکنده باران گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد پیش بینی میشود.
مساعدی خاطرنشان کرد: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری طی ساعاتی همراه با وزش باد، در برخی نقاط مه صبحگاهی و از فردا در برخی مناطق (عمدتاً مناطق جنوبی) افزایش ابر و احتمال بارش خفیف باران و گاهی رعدوبرق و وزش باد پیشبینی میشود.
وی بیان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی ۳۸ و در سواحل مرکزی و جنوبی طی ساعاتی از امروز تا ۴۶ کیلومتر در ساعت پیشبینی میشود.
مساعدی افزود: ارتفاع موج در سواحل شمالی ۶۰ تا ۱۲۰ و در سواحل مرکزی و جنوبی ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر و از فردا در همه مناطق ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر پیش بینی میشود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر گفت: توصیه میشود طی این مدت دریانوردان تمهیدات و آمادگی لازم را در مواجهه با خطرات احتمالی داشته باشند.
نظر شما