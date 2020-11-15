افزایش صددرصدی تولید طلای سفید در شهرستان اصلاندوز

محمد روحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش سطح کشت طلای سفید در شهرستان اصلاندوز اظهار کرد: میزان سطح کشت پنبه امسال بالای ۳ هزار هکتار است که در مقایسه با سال زراعی گذشته که یک هزار و ۶۵۰ هکتار بود، با افزایش تقریباً صددرصدی همراه بوده است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۲ هزار تن وش پنبه استحصال شود که نباید تلاش شبانه‌روزی کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی شهرستان اصلاندوز را در مراقبت و پایش و رصد مزارع پنبه در جهت جلوگیری از ورود خسارت به محصولات نادیده گرفت.

وی با اشاره خرید محصول کشاورزان در منطقه بیان کرد: در شهرستان اصلاندوز چندین مرکز خرید طلای سفید وجود دارد که به طور شبانه روزی آماده خرید محصول پنبه کاران است.

روحی احداث و تجهیز کارخانه پنبه‌پاک‌کنی اصلاندوز را از عوامل اصلی افزایش تولید طلای سفید در شهرستان اصلاندوز عنوان کرد و گفت: امید است با برنامه‌ریزی‌های صحیح ازجمله رعایت الگوی کشت و توسعه محصولات استراتژیک مثل پنبه و کلزا شاهد افزایش سطح تولید این محصولات در آتی نیز باشیم.

رئیس مرکز جهاد کشاورزی به خبرنگار مهر گفت: پنبه برداشت‌شده در منطقه مغان، به لحاظ کیفیت و طول الیاف و محکم بودن از رتبه بالایی در کشور برخوردار است و ما باید تمام تلاش خود را برای حفظ کیفیت محصول انجام دهیم.