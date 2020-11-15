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۲۵ آبان ۱۳۹۹، ۹:۲۶

رئیس جهاد کشاورزی اصلاندوز خبر داد؛

افزایش صددرصدی تولید طلای سفید در شهرستان اصلاندوز

افزایش صددرصدی تولید طلای سفید در شهرستان اصلاندوز

اصلاندوز- رئیس مرکز جهاد کشاورزی شهرستان اصلاندوز گفت: امسال تولید پنبه به عنوان طلای سفید در شهرستان اصلاندوز افزایش صددرصدی داشته و پیش بینی برداشت بیش از ۱۲ هزار تن وش پنبه را داریم.

محمد روحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش سطح کشت طلای سفید در شهرستان اصلاندوز اظهار کرد: میزان سطح کشت پنبه امسال بالای ۳ هزار هکتار است که در مقایسه با سال زراعی گذشته که یک هزار و ۶۵۰ هکتار بود، با افزایش تقریباً صددرصدی همراه بوده است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۲ هزار تن وش پنبه استحصال شود که نباید تلاش شبانه‌روزی کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی شهرستان اصلاندوز را در مراقبت و پایش و رصد مزارع پنبه در جهت جلوگیری از ورود خسارت به محصولات نادیده گرفت.

وی با اشاره خرید محصول کشاورزان در منطقه بیان کرد: در شهرستان اصلاندوز چندین مرکز خرید طلای سفید وجود دارد که به طور شبانه روزی آماده خرید محصول پنبه کاران است.

روحی احداث و تجهیز کارخانه پنبه‌پاک‌کنی اصلاندوز را از عوامل اصلی افزایش تولید طلای سفید در شهرستان اصلاندوز عنوان کرد و گفت: امید است با برنامه‌ریزی‌های صحیح ازجمله رعایت الگوی کشت و توسعه محصولات استراتژیک مثل پنبه و کلزا شاهد افزایش سطح تولید این محصولات در آتی نیز باشیم.

رئیس مرکز جهاد کشاورزی به خبرنگار مهر گفت: پنبه برداشت‌شده در منطقه مغان، به لحاظ کیفیت و طول الیاف و محکم بودن از رتبه بالایی در کشور برخوردار است و ما باید تمام تلاش خود را برای حفظ کیفیت محصول انجام دهیم.

کد مطلب 5071144

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