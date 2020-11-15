«مرفی» از اجرا در روزهای کرونایی منصرف شد/ دغدغه مسئولیت اجتماعی

نگین ضیایی کارگردان نمایش «مرفی» که اجرای نمایشش به دلیل تعطیلی‌های مقطعی تئاتر به تعویق افتاده است درباره روی صحنه بردن این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: نمایش «مرفی» قرار بود ۱۸ مهرماه در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه برود اما به دلیل تعطیل شدن دوباره تماشاخانه‌ها از ۱۲ مهر این اجرا نیز به تعویق افتاد. با اعلام باز شدن سالن‌های تئاتری و فعالیتشان تا ساعت ۱۸، چند روز قبل دوستان تئاتر شهر به ما پیشنهاد دادند که نمایش را از ساعت ۱۷ به صحنه ببریم اما جدا از مساله ساعت اجرا، می‌دانیم که همچنان هیچ تضمینی مبنی بر ادامه فعالیت‌های فرهنگی و هنری وجود ندارد و ممکن است با وخیم شدن وضعیت بیماری کرونا مجدداً فعالیت‌های تئاتری نیز به تعطیلی بینجامد.

وی ادامه داد: توقع ما این است که مدیریت تئاترشهر در این شرایط از گروه‌های تئاتری حمایت و وضعیت ما را در این شرایط در نظر بگیرد. می‌دانیم که مسئولان تصمیم گیرنده تعطیلی‌ها آگاهی مناسبی از وضعیت تئاتر ندارند اما مدیران تئاتری و سالن دارها که می‌دانند وضعیت تئاتر چگونه است از این رو انتظار می‌رود مطالبه‌گری صحیحی در این زمینه وجود داشته باشد و با مسئولان تصمیم گیرنده وارد تعامل شوند. زمانی که در مهرماه سالن‌های تئاتری تعطیل شد میزان مبتلایان بیماری در هر روز ۳ هزار نفر بود اما الان که سالن‌ها باز شده‌اند روزانه بالای ۱۰ هزار نفر مبتلا وجود دارد.

این کارگردان تئاتر یادآور شد: در این شرایط ما علاوه بر دغدغه اجرای تئاتر، مسئولیت اجتماعی نیز داریم بنابراین با این شرایط بحرانی چگونه می‌توانیم مخاطبان را ترغیب به حضور در سالن‌های نمایشی و دیدن تئاتر بکنیم. از طرف دیگر بازیگران و عوامل نمایش تا ساعت ۵ عصر سرِ کار هستند بنابراین برایشان مقدور نیست که در این ساعت به صحنه بروند از این رو تصمیم گرفتیم که اجرای نمایش را به زمان دیگری موکول کنیم.

ضیایی در پایان صحبت‌هایش درباره زمان اجرای نمایش بیان کرد: از آنجایی که با مجموعه تئاتر شهر برای اجرا قرارداد داریم نوبت اجرای ما به زمان دیگری موکول می‌شود. امیدوارم با گفتگو و توافق با مدیر تئاتر شهر بتوانیم زمان مناسبی را برای اجرا مشخص کنیم.

نمایش «مِرفی» به نویسندگی سپیده ضیایی و کارگردانی نگین ضیایی در بیست و دومین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران شرکت و تندیس بهترین طراحی لباس را از آن خود کرده بود.

در این اثر نمایشی (به ترتیب حروف الفبا) حامد ادوای، نیما انصافیان، ساجده حمیدی، شادی ضیایی، رضا مرشد، امین موحدی پور به عنوان بازیگر حضور دارند.