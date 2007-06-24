حامیان جوان دولت در مشهد سوم تیر ماه را گرامی داشتند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد در این بیانیه آمده است : زراندوزان خواستند او را تطمیع کنند ، زورمداران خواستند او را تهدید کنند و مزّوران پنداشتند می توانند اورا بفریبند. خواستند تحقیرش کنند تا پرچم برافراشته عدالت از دستان پر توانش فرو افتد اما نتوانستند و وعده الهی محقق شد. " آنکه در مقابل پروردگارش خضوع کند، خداوند مهر اورا در قلبهای بندگانش مستولی می نماید. "

در این بیانیه آمده است : فوج فوج مردم آمدند تا با رای خویش فرصت تحقق آرمانهای عدالت خواهانه اش را به او بدهند ، مردم گروه گروه آمدند تا بنده صالح خداوند را در راس خدمتگزاران بی منت خویش قرار دهند، دسته دسته آمدند تا با رای سبز خود آبادانی ایران اسلامی را به ارمغان آورد ، فوج فوج ، گروه گروه ، دسته دسته ، میلیونها ایرانی آزاد، سوم تیر هشتاد و چهار پای صندوق های رای آمدند تا دریای بیکران ایمان را به منصه ظهور برسانند و احمدی نژاد را سکاندار کشتی عدالت ومهرورزی کنند.



در این بیانیه آمده است : او را تصمیم سازترین مرد قوه مجریه قرار دادند تا بزرگترین سرمایه شان ، نفت و بنزین ، در روند قاچاق سوخت به جیب مافیای تجارت نفت سرازیر نشود. او را باور کردند تا معیشتشان را بهبود دهد واز مسیر اشتغال زایی ، آنان را به سرمنزل پویایی اقتصادی و توسعه نیروی انسانی برساند . آحاد ملت به او رای دادند تا سرپناهی شود برای طرحهای کم اثرمسکن سازی درکشور و احداث سرپناه برای بی خانمانـها ، اقشـار ضـعیف ، زوجـهای جــوان ،زنان سرپرست خانوار و معلولان و نیازمندان.

این بیانیه می افزاید : میلیونها ایرانی اورا برگزیدند تا جای جای میهن اسلامی را با عطر حضور خاضعانه اش طراوت بخشد و نگاه هیئت دولت را از نزدیک به تک تک استانها معطوف کند. ساکنان مناطق محروم کشور که فرماندار و بخشدار خود را ندیده بودند به واسطه حماسه ملی سوم تیرماه رئیس جمهور و وزرای دولت را در کنار خود دیدند، احساس بزرگی کردند و حلاوت تصمیم سازی و اجرای مصوبات استانی را در کام خویش چشیدند .

در این بیانیه آمده است : جوانان سلحشور میهن ، گام در عرصه سازندگی و بروز استعدادهای خود نهادند و به دنیا اثبات کردند که "ما می توانیم" به علم تولید با صرفه ترین انرژی جهان دست یابیم و به رغم عناد دشمنان کینه توز جهانی از دستاوردهای انرژی صلح آمیز هسته ای پاسداری کنیم. جوانان متخصص ایرانی در سایه مردی که برای پاسداری از بنیانهای آرمانی آمده است روحیه ای مضاعف یافتند ، عرصه علم را با سلولهای بنیادی در نوردیدند و نام دانشمندان این مرزو بوم را زبانزد گیتی کردند.

و اینک پس از دو سال او را باور داریم ، بیش از گذشته ، چون شناخت خود را در عملکرد او محقق یافته ایم ، راه اورا مشی خود قرار داده ایم چون " شد و توانستیم" .