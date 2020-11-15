جنایت آمریکا علیه سردارسلیمانی بارزترین نمونه نقض حاکمیت عراق بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «طارق حرب» کارشناس حقوقی عراقی اعلام کرد که جنایت صورت گرفته از سوی آمریکاییها علیه سردار شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در فرودگاه بغداد بارزترین نمونه تجاوز به منشور سازمان ملل بود.
وی افزود: قانون اساسی هر کشوری بالاترین مرجع قانونی آن کشور برای حفاظت از حاکمیت ملی است و هرگونه نقض این قانون، نقض حاکمیت کشورها محسوب میشود.
حرب بیان کرد: منشور سازمان ملل، یک قانون اساسی برای جهانیان به شمار میرود و نقض آن نقض قوانین جهان محسوب میشود.
این کارشناس عراقی ادامه داد: جنایت فرودگاه بغداد نقض منشور سازمان ملل و در نتیجه نقض قانون جهان بود.
روز گذشته نیز ایناس المکصوصی» عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق از «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر این کشور خواست تا نتایج تحقیقات در خصوص جنایت آمریکا در به شهادت رساندن سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در فرودگاه بغداد را به کمیسیونهای پارلمانی ارسال کند.
وی افزود: نتایج این تحقیقات به همراه دیگر تحقیقات باید هرچه سریعتر به دست کمیسیونهای پارلمانی برسد. المکصوصی بیان کرد: بر اساس قوانین داخلی پارلمان عراق، تمام وزارت خانهها و نهادهای دولتی باید نتایج تحقیقات خود را بدون مکاتبات رسمی ارسال کنند.
دی ماه گذشته به دنبال اقدام جنایتکارانه آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس معاون رئیس حشد شعبی در نزدیکی فرودگاه بغداد، پارلمان عراق طرح اخراج نظامیان آمریکایی از عراق را تصویب کرد.
در سال ۲۰۱۴ حدود پنج هزار نظامی آمریکایی در قالب ائتلاف بینالمللی در پایگاههای نظامی عراق مستقر شدهاند.
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