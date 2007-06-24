ایران می تواند یکی از سه تیم برتر مسابقات جام ملتهای آسیا باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوری در کنفرانس مطبوعاتی که امروز با حضور خبرنگاران در کمپ تیم های ملی برگزار شد با بیان این مطلب افزود: خوشحالم از اینکه امیرقلعه نویی با توجه ویژه به مسابقات لیگ برتر بهترین ها را به اردوی تیم ملی دعوت کرده است. تلاش می کنم تا ابتدا جزء فهرست 23 نفره تیم ملی باشم و پس از آن با انگیزه بالا برای حضور در ترکیب اصلی در تمرینات حضور یابم.

وی ادامه داد: حضور بازیکنان شاغل در لیگ های اروپایی انگیزه زیادی به ما داده است و برای رسیدن به هدفمان سعی و تلاش دو چندان خواهم کرد.

نوری خاطرنشان کرد: ایران در تمام تورنمنت هایی که شرکت می کند یکی از مدعیان قهرمانی است. مطمئنا در مسابقات جام ملت های آسیا نیز تیم ما یکی از شانس های قهرمانی بشمار می رود. با توجه به حضور بازیکنان حرفه ای قطعا می توانیم یکی از سه تیم برترمسابقات باشیم.

وی با ابراز خوشحالی از قهرمانی تیم فوتبال سپاهان در مسابقات جام حذفی باشگاه های کشور و موفقیت این تیم در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا گفت: قراردادم با تیم سپاهان به اتمام رسیده و با توجه به شرایط موجود در این تیم احتمالا قرارداد جدید امضا نمی کنم.

بعد ازاتمام مسابقات جام ملت های آسیا در خصوص انتخاب تیم جدیدم تصمیم گیری می کنم و احتمال دارد به یکی از دو تیم تهرانی که خواهانم هستند بپیوندم.

هافبک تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص مشکلات خدمت سربازی اش گفت: من در حال حاضر دانشجوی کارشناسی هستم و تا زمان اخذ مدرکم چهار سال طول می کشد. در این مدت مشمول خدمت سربازی نیستم و می توانم حتی در تیم های خارجی نیز بازی کنم.

نوری با اشاره به پیشنهادی که از تیم الظفره امارات دریافت کرده است ، گفت: برای حضور در این تیم با مشکل خدمت سربازی روبرو نیستم . یکی از مهمترین دلایلی که به پیشنهاد تیم الظفره پاسخ منفی دادم این بود که این تیم از لیگ دسته دوم به لیگ دسته اول آمده و شاید در مسابقات فصل آتی شرایط خوبی نداشته باشد که همین مسئله می تواند به من ضربه بزند.

وی افزود: اگریکی از تیم های بالای جدول لیگ امارات به من پیشنهاد می داد قطعا موافقت می کردم اما در شرایط موجود احتمال حضورم در لیگ امارات ضعیف است.

هافبک فصل گذشته تیم فوتبال سپاهان درخصوص خبرمذاکره اش با تیم فوتبال صبا باتری تهران گفت: هرفوتبالیستی یک مدیربرنامه دارد که کارهایش را برنامه ریزی می کند. مدیربرنامه هایم درحال حاضر درحال مذاکره با تیم هایی است که خواهان عقد قرارداد با من هستند. یکی از این تیم ها می تواند صباباتری باشد که پس از پایان مسابقات لیگ برتر پیشنهادی را ارائه کرده است.

وی تصریح کرد: درحال حاضر نه به تیم صباباتری و نه به تیم های دیگر پاسخی نداده ام و تصمیم گیری در خصوص آینده را به پس از مسابقات فوتبال جام ملت های آسیا موکول کردم.