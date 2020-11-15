برنامه های هفته کتاب در گلستان به صورت مجازی برگزار می شود

عبدالحی میرزاعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: اکثر برنامه های هفته کتاب در گلستان در بستر فضای مجازی برگزار می شود.

وی به برخی از این برنامه ها اشاره کرد و گفت: نشست کتابخوان، اجرای کلیپ، دیدار مجازی با نویسندگان، مسابقه و غیره از جمله برنامه های این هفته است.

میرزاعلی ادامه داد: اهمیت کتاب بر کسی پوشیده نیست و در دین، فرهنگ و تاریخ ما تأکید خاصی بر مطالعه و اندیشیدن شده است.

وی بیان کرد: بزرگترین معجزه پیامبر ما کتاب بوده و در دین ما هم اهمیت خاصی برای کتاب قائل شده اند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان گفت: اگر می خواهیم توسعه فرهنگی اتفاق بیفتد باید فرهنگ مطالعه را مخصوصاً در بین جوانان و نوجوانان ترویج کنیم.

میرزاعلی با اشاره به اینکه کتاب بهترین مشورت دهنده به انسان است، اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب هم در بیانات خود همواره دغدغه خاصی برای توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی دارند.

وی افزود: کتاب بهترین وسیله برای انتقال ارزش ها و میراث یک جامعه به نسل بعد است و آدمی را به تفکر و تعمق در مسائل گوناگون دعوت می کند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان اظهارکرد: در گلستان ۶۲ کتابخانه نهادی (کتابخانه های روستایی را هم شامل می شود) و ۱۵ کتابخانه مشارکتی با همکاری سایر دستگاه ها وجود داشته و علاوه بر آن کتابخانه مستقل هم داریم.