عدم همکاری اداره کل شهرسازی برای تکمیل پروژه موزه دفاع مقدس گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار حسین مصطفی‌پور صبح یکشنبه در جلسه شورای استانی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت با بیان اینکه قرار است در طول سال از یک میلیون رزمنده تقدیر شود، بیان کرد: دستگاه‌ها امسال با اراده خاصی در حوزه دفاع مقدس ورود کردند و به صورت ویژه هفته دفاع مقدس را گرامی داشتند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان با اشاره به وضعیت یادمان‌های شهدای دفاع مقدس، اظهار کرد: تاکنون پیکر ۱۳۱ شهید گمنام دفاع مقدس در ۵۰ نقطه گیلان تدفین شده که در ۳۷ نقطه از نقاط مذکور یادمان‌های خوبی ساخته شده است.

وی با بیان اینکه در ۱۳ نقطه استان ساخت یادمان شهدا در دست پیگیری بوده و در شش نقطه یادمان شهدا در دست ساخت است، گفت: در هفت نقطه از استان، یادمان‌ها در دست طراحی است و از متولیان این کار درخواست داریم این موضوع را تسریع ببخشند زیرا در چند نقطه فرآیند ساخت بسیار طولانی شده است.

مصطفی پور با انتقاد از طولانی شدن روند ساخت یادمان شهدای گمنام در شهرک ماسوله، خاطرنشان کرد: متأسفانه هنوز طراحی این یادمان انجام نشده است.

وی با بیان اینکه در سطح شهر رشت نیز دو نقطه نیازمند ساخت یادمان شهدای گمنام است، اظهار کرد: بسیج سازندگی در مسکن مهر رشت متولی پروژه شده است و هفته آینده کلنگ کار زده می‌شود.

مصطفی پور بیان کرد: قرار بود شهرداری یادمان پارک ملت رشت را بسازد اما به دلیل عدم مشخص شدن تکلیف پیمانکار پروژه هنوز ساخته نشده و بسیج سازندگی سپاه نیز ساخت این یادمان را بر عهده گرفته است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان با اشاره به وضعیت باغ موزه دفاع مقدس گیلان افزود: متأسفانه پیگیری و اراده‌ای از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان درباره حل مشکل زمین معوض این پروژه نمی‌بینم‌.