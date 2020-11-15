مشاور اجرایی باشگاه استقلال منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، با اعلام احمد مددی سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، محمدرضا نصرتی به عنوان مشاور اجرائی باشگاه استقلال منصوب شد.
از سوابق و فعالیتهای نصرتی اطلاعاتی منتشر نشده است.
سرپرست باشگاه استقلال عنوان مشاور اجرایی این باشگاه را منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، با اعلام احمد مددی سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، محمدرضا نصرتی به عنوان مشاور اجرائی باشگاه استقلال منصوب شد.
از سوابق و فعالیتهای نصرتی اطلاعاتی منتشر نشده است.
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