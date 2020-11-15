به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی شجاعی صبح امروز در نشست با فرمانداران خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در شرایط کنونی باید بیشتر از گذشته با مردم ارتباط برقرار کنیم و به درد و دل آنان گوش بدهیم بنابراین سفرهای درون شهرستانی مدیران دستگاه‌های اجرایی باید افزایش یابد.

استاندار خراسان شمالی عدم حضور برخی از مدیران در شهرستان‌ها را کوتاهی آنان توصیف کرد و گفت: عدم حضور مدیران شهرستانی بعد از پایان ساعت اداری در شهرستان‌ها مورد انتقاد مردم است.

وی با اشاره به خواسته استقرار اداره‌های دولتی در شهرستان‌ها، با تاکید بر اینکه مکاتبات و پیگیری‌های لازم از سطح ملی انجام خواهد شد، افزود: استقرار هر اداره دولتی که در حوزه اختیارات مدیر کل استانی باشد حتماً در شهرستان‌ها انجام خواهد شد.

شجاعی آبادانی و پیشرفت هر منطقه را در گرو حضور سرمایه گذار بخش خصوصی دانست و گفت: میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در هر شهرستان جمع بندی شود و فرمانداران پیگیر آوردن سرمایه گذار به شهرستان‌ها باشند.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی در بخش دیگر سخنان خود بر توجه فرمانداران به بررسی نداشته های شهرها به ویژه در حوزه حمل و نقل عمومی و پیش بینی تأمین آن در بودجه مالی سال ۱۴۰۰ شهرداری‌ها تاکید کرد کرد و گفت: برخی از تخلفات در حوزه شهرداری‌ها غیرقابل بخشش است و احکام برخورد با آنان باید بازدارنده باشد.

وی ارتقای شاخص‌های مختلف استان خراسان شمالی در سطح کشور را نتیجه تلاش‌های شبانه روزی و هم افزایی مدیران، فرمانداران و اجزای حاکمیت در استان دانست و بیان داشت: تلاش، جایگزین نداشته‌ها شد و رتبه‌های جدیدی در سطح ملی مانند رتبه دوم در بحث سواد آموزی را کسب کردیم.

پیگیری طرح‌های پیشرفت و آبادانی شهرستان راز و جرگلان با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و شهرستان مانه و سملقان با بنیاد علوی، جمع بندی پروژه‌های دهه فجر، پیگیری اجرای طرح‌های تأمین مسکن در استان و ریشه کنی بیسوادی از موضوعات مورد بحث در این جلسه بود.